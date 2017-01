În Bărbăteşti, Podul de la Negruleşti, inaugurat oficial şi sfinţit de Bobotează!

• zeci de localnici au sărbătorit momentul în aer liber la un grătar cu vin şi ţuică fiartă

Finalizate încă de la finele anului trecut, lucrările de construire a podului din satul Negruleşti, uliţa Arie, distrus de potopul din iunie 2016, n-au avut parte de un moment festiv de inaugurare cum cere manualul de administraţie.

Edilul PSD Constantin Bănacu a tot ezitat cu programarea: „A fost o mare lovitură pe care am primit-o de la natură, atunci când acest pod s-a prăbuşit izolând câteva sute de oameni de restul comunei. Am suferit cu toţii, de aceea, am zis că la inaugurarea investiţiei să facem o sărbătoare în toată regula ca să simtă toţi că e un moment festiv. A fost Postul Crăciunului, apoi sărbătorile iar Boboteaza ni s-a părut cel mai potrivit context. Şi uite că am avut dreptate, la ce frumos ninge şi la câtă lume a venit …”

Într-adevăr, imediat după slujba de Bobotează, câteva zeci de localnici au venit să asiste la clipa în care investiţia de peste jumătate de million RON va fi sfinţită. Îi aştepta întregul personal din primăria Bărbăteşti, mobilizat milităreşte la trei grătare cu câteva sute de cârnaţi udaţi cu de vin şi ţuică fiartă. În lipsa oricărui înalt oficial de la judeţ, discursul edilului Bănacu a fost unul scurt şi cuprinzător pentru toată lumea: „Hai, la masă!”

Noua construcţie a fost realizată în aproximativ două luni, are o lungime de 12 metri şi şase metri lăţime deservind în jur de 30 de familii.