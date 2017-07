În Băbeni, Horezu și Râmnic, dosare penale pe șoselele vâlcene

Zilele trecute, polițiștii au constatat mai multe infracțiuni, în urma controalelor din trafic. Astfel, oamenii legii din Băbeni au oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat de 28 ani, din oraș, iar în urma verificarii acestuia în bazele de date s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0.75 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital unde i-au fost recoltate două probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În seara zilei de 10 iulie, polițiștii din Horezu au fost sesizați telefonic de un bărbat, despre faptul ca autoturismul său a fost avariat in parcarea din fața unui restaurant local, de un alt autoturism. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că autoturismul care ar fi cauzat incidentul a fost condus de o tânără de 21 de ani, fără ca aceasta sa dețină permis de conducere, iar pe locul din dreapta al autoturismului, se afla chiar proprietarul mașinii, un bărbat de 23 de ani, care-i încredințase tinerei mașina, deși cunoștea faptul ca aceasta nu are permis de conducere.

Polițiștii din Râmnicu Vâlcea au oprit ieri în trafic un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 43 de ani din municipiu, iar în urma verificărilor întreprinse, s-a constatat că mașina avea numerele provizorii de înmatriculare expirate din data de 9 iulie.