În atenția șomerilor: peste 1.000 de joburi în Uniunea Europeană

Prin rețeaua EURES, mai mulți vâlceni își pot găsi un loc de muncă, interesându-se la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, de la consilierul Liviu Cochirlea. Sunt oferite, în prezent, 1.184 de locuri de muncă, în diverse țări din Uniunea Europeană.

Austriecii au nevoie de 300 de angajați: 100 chelneri, 100 bucătari și 100 cameriste. În cazul acestor posturi disponibile pentru români se solicită cunoașterea limbii germane și/sau engleze. Nemții au nevoie de: 50 de instalatori, 50 de sudori, 50 de lăcătuși, doi electricieni în construcții, 10 manipulanți mărfuri, 23 de șoferi camion, personal în bucătărie, recepționer etc. În Olanda, sunt oferite 412 locuri vacante: 50 operatori sortare și împachetare bulbi de flori, 50 operatori la mașini pentru bulbi de flori, culegători afine, sudori, ingineri mecanici, culegători floarea soarelui, lucrători la banda de producție, ajutor bucătari, manipulanți marfă etc.

De asemenea, o altă țară membră a Uniunii Europene, mai exact Polonia, caută personal în construcții. În plus, și spaniolii au nevoie de muncitori la o fermă de porci etc.