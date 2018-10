În anul 2018, Gutău renunță la „Balul Primăriei”

Prin intermediul unui comunicat de presă, primarul Mircia Gutău a anunțat că, în anul 2018, în Râmnic nu va mai fi organizat un eveniment devenit deja tradiție, intitulat „Balul Primăriei”. Conform spuselor edilului-șef, principalul motiv pentru care acest bal nu va mai fi organizat în anul 2018 este legat de partea financiară, în sensul că banii economisiți ar putea fi mai bine folosiți pentru investiții în oraș. De asemenea, Mircia Gutău a spus că viitoarele ediții ale balului se vor desfășura într-o altă locație și nu, ca până acum, în Sala Sporturilor „Traian”.

„Aşa cum am spus-o în repetate rânduri, la acest moment, prioritatea pentru dezvoltarea municipiului Râmnicu Vâlcea o reprezintă ansamblul proiectelor de investiţii, la care nu concep să renunţ sau să fie diminuat. Anul acesta am finalizat, am continuat şi am demarat o serie de lucrări de mare anvergură, ce vor schimba definitiv în bine faţa Râmnicului şi vor îmbunătăţi confortul locuitorilor săi.

Toate aceste investiţii sunt posibile datorită unor alocări financiare însemnate. Iar în contextul în care, din cauza unor decizii de la nivel central, bugetul municipiului pe 2018 a fost diminuat simţitor, am luat decizia ca, în acest an, «Balul Primăriei» să nu mai aibă loc. Am considerat că, în lumina celor de mai înainte, nu este oportun să alocăm fonduri importante pentru acest eveniment, punând în dificultate programul investiţional asumat. Totodată, am luat în seamă şi faptul că Sala Sporturilor «Traian» – în care urma să se desfăşoare «Balul Primăriei» – va fi gazda a numeroase competiţii sportive, de nivel naţional şi european, ca urmare a rezultatelor excelente obţinute de echipa de handbal feminin Sport Club Municipal.

«Balul Primăriei» este o tradiţie la care nu vom renunţa, o emblemă a Râmnicului şi un eveniment al comunităţii locale, pe care, începând de anul viitor, îl vom derula într-un spaţiu mai adecvat şi cu cheltuieli de amenajare simţitor diminuate”, se arată în comunicatul de presă dat publicității de conducerea Primăriei Râmnicului.