În această dimineață, Eveniment cultural de seamă la Biblioteca Județeană

• se va dezbate programul pentru acțiunile ce vizează aniversarea unui secol de la înfăptuirea Marii Uniri

Cu prilejul «Zilei Imnului Național», una dintre cele mai importante sărbători din viața cetății noastre, în Râmnic va fi organizată manifestarea intitulată „Cunoaștere științifică și inițiativă culturală”. Evenimentul se va desfășura la sediul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” și va fi organizat de către reprezentanții Forumului Cultural al Râmnicului, în parteneriat cu cei ai Asociației Seniorilor din Educație, Știință și Cultură. Întâlnirea culturală de seamă este programată în această dimineață de joi, 27 iulie, cu începere de la ora 10.00. Ca de obicei, gazda evenimentelor culturale de înaltă ținută va fi Sala de Conferințe a Bibliotecii Județene din Râmnicu Vâlcea.

Programul întâlnirii

Conform informațiilor date publicității de către organizatorii evenimentului din această dimineață, manifestarea va fi structurată în două activități. După cuvântul de deschidere, publicului îi va fi prezentată cartea intitulată „O bibliografie istorică a județului Vâlcea”, apărută chiar în acest an. Volumul poartă semnătura scriitorului Niculae Ravici Tătăranu, lucrarea fiind una de referință pentru cunoașterea istoriei și contemporaneității meleagurilor noastre. Ulterior, organizatorii au pregătit o dezbatere a programului științific, cultural, educațional și editorial denumit sugestiv „Unitate, Identitate, Perenitate”, consacrat apropierii împlinirii unui secol de la înfăptuirea Marii Unirii din anul 1918. Proiectul la care facem referire este unul pe care reprezentanții Forumului Cultural al Râmnicului și cei ai Asociației Seniorilor din Educație, Știință și Cultură l-au inițiat și și-l asumă în totalitate, în parteneriat cu alte instituții publice și organizații de cultură.

„Unitate, Identitate, Perenitate» – programul consacrat centenarului Marii Unirii

În rândurile de mai jos vom prezenta, probabil în premieră pentru județul nostru, programul consacrat aniversării în anul 2018 a unui secol de la înfăptuirea unuia dintre idealurile poporului român, Marea Unirea din anul 1918.

I.COMPONENTA ȘTIINȚIFICĂ

1.1 Cercetare privind dezvoltarea culturii vâlcene după Marea Unire, în cursul secolului XX și începutul secolului XXI;

1.2 Studiu privind contribuția materială și jertfa de sânge a vâlcenilor în Primul Război Mondial – pentru Întregirea Neamului.

II.COMPONENTA CULTURALĂ

2.1 Expoziția „Ecourile Unirii în arta plastică”;

2.2 Simpozionul „Rolul Bisericii Ortodoxe Române, al Eparhiei Râmnicului în realizarea idealurilor de unitate și independență națională”. Simpozionul este programat pentru luna aprilie a anului viitor, urmând să se desfășoare în parteneriat cu Arhiepiscopia Râmnicului;

2.3 Colocviul „Râmnicul – orașul domniei mele – și Marea Unire”, integrat sărbătorii „Zilele Râmnicului”. Vorbim aici despre o ediție specială a evenimentului de seamă pentru cetatea noastră, prilejuită de împlinirea a 630 de ani trecuți de la prima atestare documentară a Râmnicului. Manifestarea despre care vorbim se va desfășura în luna mai a anului viitor, sub patronajul municipalității.

2.4 „Ziua Limbii Române” – în parteneriat cu Biblioteca Județeană din Râmnicu Vâlcea (august 2018);

2.5 Sesiunea de comunicări științifice intitulată „Cultura vâlceană sun semnul Marii Uniri”. Aceasta se va desfășura în cadrul serbărilor de prăznuire a Sfântului Antim Ivireanul, ocrotitorul spiritual al Râmnicului (septembrie 2018);

2.6 Dezbaterea „Armata României și idealul reîntregirii naționale” – în parteneriat cu Garnizoana din Râmnicu Vâlcea. În context este programată prezentarea uni film documentar care surprinde contribuția materială și jertfa de sânge a vâlcenilor în Primul Război Mondial (octombrie 2018, în preajma Zilei Armatei României).

2.7 Adunarea solemnă a membrilor Forumului Cultural al Râmnicului și a celorlalți parteneri de program, consacrată Centenarului Marii Uniri. În context va fi organizată o conferință susținută de către un cunoscut istoric din București, cu tema „Marea Unire – istorie și contemporaneitate”. Cu acest prilej, va fi prezentat volumul intitulat „Un veac de cultură în Vâlcea (1918 – 1920)”, elaborat sub egida Forumului Cultural al Râmnicului.

III.COMPONENTA EDUCAȚIONALĂ

3.1 Organizarea unui ciclul de șezători literar-artistice denumite sugestiv „Poemele și cântecele Unirii”, realizate în principalele licee din municipiul nostru. Manifestarea este dedicată tinerilor și se va desfășura într-un frumos și fructuos parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea;

3.2 „Orașul domniei mele salută orașul Marii Uniri” – sub acest generic va fi organizată o excursie a forumiștilor și seniorilor râmniceni la Alba Iulia (în luna octombrie sau luna decembrie a anului viitor). În cadrul acesteia, participanții vor avea posibilitatea de a vizita obiectivele culturale și istorice legate de înfăptuirea Marii Uniri. Organizatorii anunță că se dorește și crearea unui dialog cu o organizație culturală similară Forumului râmnicean.

IV.COMPONENTA EDITORIALĂ

4.1 Documentar privind contribuția materială și jertfa de sânge a vâlcenilor în Primul Război Mondial – pentru Întregirea Neamului;

4.2 Realizarea unui film documentar cu aceeași tematică;

4.3 Prezentarea volumului „Un veac de cultură în Vâlcea (1918-2018);

4.4 Suită de studii și articole pe tema Marii Uniri – publicate în revistele „Studii vâlcene”, „Forum – V” și „Seniorii”.