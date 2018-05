În 2019, se mută talciocul de la Goranu

Zilele trecute, în cadrul unei întâlniri cu presa locală, primarul Râmnicului a spus că vor începe demersurile pentru ca, de anul viitor, târgul de vechituri de la Goranu să fie mutat în altă zonă. Mircia Gutău a spus că s-a gândit la această soluţie în urma discuţiilor purtate cu locuitorii din zona Goranu, care sunt nemulţumiţi de amplasarea actualului târg.

„Există o solicitare a locuitorilor din zona Goranu pentru a muta târgul de săptămână de acolo. Eu am achiesat la această idee pentru că este un dezastru acolo. Voi supune spre aprobare în Consiliul Local pentru a vedea dacă nu este bine să facem şi un târg de maşini second-hand, în aşa fel încât târgul să funcţioneze non-stop şi să avem şi talcioc, şi târg auto. Să fie ceva elegant şi civilizat, iar propunerea este să facem acest lucru pe islazul dinspre Malul Alb. Ceea ce se întâmplă acum la Goranu este un dezastru! Bineînţeles că după ce am vorbit cu oamenii din zona Goranu şi toţi au fost de acord, au venit cei care vând la târg şi au spus că ei nu sunt de acord. S-au obişnuit cu mizeria! Însă, am spus un lucru şi ştiţi că mă voi ţine de promisiune: vom muta târgul, dar asta se va întâmpla anul viitor şi vom anunţa din timp. Nu trebuie să se supere nimeni, pentru că lucrurile trebuie împinse spre civilizaţie”, a declarat primarul Gutău.