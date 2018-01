Impozitele din Sălătrucel, mai mari cu 5%

Primarul comunei Sălătrucel, Nicolae Sima (foto), a decis să crească ușor impozitele și taxele pe acest an. Astfel, creșterea va fi de numai 5%.

„Taxele și impozitele au crescut puțin, la anumite poziții. În medie, cam cu 5%. Și-n 2017 au fost aduse ceva modificări, tot la numite categorii. Recunosc că am dorit ca mărirea să fie mai consistentă, dar m-am consultat cu consilierii locali și am decis că mai bine să crească treptat, câte puțin, decât dintr-o dată. Nu ai nici cum să nu crești impozitele având în vedere creșterile salariale, investițiile…”, a declarat, pentru cotidianul nostru, edilul Nicolae Sima.