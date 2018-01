«Hoțul de cărți» a venit la Biblioteca Județeană Vâlcea

După cum am mai amintit în numerele anterioare ale cotidianului nostru, în ultima zi de joi a fiecărei luni, iubitorii de lectură din Râmnicu Vâlcea sunt invitați să participe la Clubul de lectură organizat sub egida Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”. Ieri, iubitorii de literatură s-au întâlnit în citadela culturii vâlcene, volumul propus pentru a fi lecturat și comentat în cadrul grupului fiind intitulat «Hoțul de cărți», sub semnătura lui Markus Zusak.

Următoarea întâlnire a grupului este programată pe 22 februarie. Reamintim că pentru a deveni membru al grupului de lectură nu este necesară o înscriere prealabilă, întâlnirile fiind destinate persoanelor cu vârsta minimă de 18 ani,