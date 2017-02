Horezu va avea propriul complex energetic

• primarul Sărdărescu speră ca, în luna aprilie, să aibă finanțarea necesară

Urmare a problemelor cu încălzirea centralizată de la începutul acestui an, administrația din Horezu a decis să caute soluții pentru evitarea unei astfel de situații, astfel că a fost convocată o întâlnire publică cu cetățenii.

„Peste 100 de locuitori din oraș au fost prezenți la întâlnirea în cadrul căreia s-au prezentat două variante, ambele pe biomasă. Urmare a discuției cu cetățenii, vom delega o comisie care să se deplaseze la București, să vadă cum funcționează sistemul de încălzire cu peleți. Astfel, se va stabili varianta optimă pentru orașul nostru”, declară primarul Nicolae Sărdărescu. Acesta spune că, la finalul lunii martie, pe baza studiului de oportunitate și a devizului general, se va deplasa la Ministerul Dezvoltării pentru construirea unui complex energetic la Horezu. „Sper, așa cum am discutat la București, că vom avea la dispoziție finanțarea în luna aprilie, astfel încât să finalizăm investiția până la finalul lunii noiembrie a acestui an. Atunci vom fi capabili să furnizăm energie termică pentru oamenii din orașul nostru”, mai spune Sărdărescu.

În ce privește furnizorul actual de energie termică, primarul din Horezu afirmă că, pe bună dreptate, contractul scadent în 2018 ar putea fi reziliat, având în vedere problemele apărute în această iarnă. „În funcție de cum se va derula investiția privind noul complex energetic al orașului, vom discuta și despre rezilierea contractului cu această firmă”, a conchis primarul Sărdărescu.