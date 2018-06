Haideți să ajutăm! O vâlceancă își caută părinții biologici

Am primit pe adresa redacției mesajul unei vâlcence stabilită, în prezent, în Irlanda, și aflată în căutarea părinților biologici. Redăm mai jos adresa primită de la Iuliana Dorina, poate cei care vor citi acest articol o vor putea ajuta cu vreo informație: „Numele meu este Iuliana Dorina, iar numele de familie Moldovan. M-am născut în data de 20.08.1988, în județul Vâlcea. Sunt în căutarea familiei mele biologice. În septembrie 1990, am fost adoptată din România de către o familie irlandeză iubitoare. Am fost educată bine și lucrez ca și asistent medical într-un spital mare. Singurele informații pe care le am despre familia mea biologică sunt numele și prenumele mamei și a tatălui și știu că am frați. Numele mamei este Dorina și a tatălui Marian și nu cunosc numele fraților. Am fost adoptată la 2 ani și jumătate din Râmnicu Vâlcea. Eram într-un orfelinat din acea zonă. Familia mea era din Călinești. Mi-ar plăcea să reușesc să-mi găsesc familia și să0mi cunosc trecutul, să pot să construiesc un raport cu membrii familiei mele și într-o zi să pot să-i întâlnesc pe toți în persoană; ar fi un vis care devine realitate și ar însemna totul pentru mine”.