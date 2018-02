Gutău își nuanțează poziția față de liceul Oltchim „Să vedem întâi HG-ul în Monitorul Oficial…”

• edilul Râmnicului spune că va pune umărul pentru ca actul normativ să devină realitate

„O felicit pe directoarea de la Liceul Chimic, care s-a dus la Piteşti, a negociat cu Universitatea, am vorbit şi eu cu ei la telefon, şi le-am spus că sunt un om deschis dialogului şi ei au fost de acord să promovăm Hotărârea de Guvern prin care noi le dăm Liceul Oltchim, ei ne dau cele 25 de hectare şi în plus ei se obligă să-i ţină pe cei din cadrul Liceului Tehnologic Oltchim. Rămâne şi Liceul Oltchim acolo unde este, pentru că elevii care termină liceul să poată merge şi la facultatea lor. I-am felicitat şi, de mâine, ne vom ocupa de promovarea acestei Hotărâri de Guvern. Problema Liceului Oltchim este rezolvată, dar şi cea a administraţiei publice locale. Nimeni nu a reuşit să facă acest lucru. Să aducem la administraţia locală 25 de hectare… Problema Liceului Oltchim este rezolvată…” anunța primarul Mircia Gutău, luni seara, de pe scena Cinematografului „Geo Saizescu”, în cadrul dezbaterii publice pe tema bugetului Râmnicului în 2018.

Marți, de la ora 14.00, în cadrul ședinței ordinare a Comisiei de Dialog Social, același edil i-a lăsat pe toți cei prezenți (profesori, părinți, sindicaliști) cu gura căscată în clipa când și-a nuanțat poziția oficială referitor la viitorul Liceului Oltchim. Gutău a felicitat mobilizarea generală a conducerii unității de învățământ, dar și înțelegerea scoasă cu Universitatea din Pitești, dar a completat: „Să vedem întâi Hotărârea de Guvern publicată în Monitorul Oficial și după… mai vorbim. Deocamdată, eu am primit doar această hârtie că s-a găsit o cale de mijloc. Până nu iese HG…”

Cu toate astea, șeful administrației și-a declarat public disponibilitatea de a ajuta la acest demers comun iar, peste două săptămâni, la extraordinara Comisiei de Dialog Social anunțată de prefect vom vedea cu ce rezultate.