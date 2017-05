Grădiniță nouă la Stoenești?

• doar în satul Dobriceni, zeci de copii sunt de vârsta grădiniței

Primarul Gheorghe Dum­bravă (foto) de la Stoenești speră să obțină finanțare de aproximativ 500.000 euro pentru construirea unei gră­diniţe în satul Dobriceni.

„Satul acesta are în jur de 1.500 de locuitori, iar la gră­diniţă sunt câteva zeci de copii. Acesta este un lucru îmbu­curător, ţinând cont de faptul că natalitatea este în scădere în toate localităţile din ţară. În plus, este o investiţie foarte nece­sară, deoarece condiţiile unde învăţau preşcolarii până în urmă cu un an erau improprii şi am fost nevoiţi să mutăm cele două grupe de copii într-un spaţiu amenajat la Căminul cultural. Clădirea în care func­ţio­na grădiniţa se degradase foarte tare şi prezenta un pericol pentru copii şi cadrele didac­tice”, declară edilul Dumbravă.