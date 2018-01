Gigi Becali a urcat la Pătrunsa pentru Bobotează!

• edilul Bănacu a rămas impresionat de patronul FCSB: „Un om de o modestie şi o deschidere extraordinare!”

Oaspete de seamă pentru mănăstirea Pătrunsa, la început de an. George Becali, arhi-cunoscutul patron al clubului de fotbal FCSB, şi-a făcut drum şi în culmea Bărbăteştiului pentru un pelerinaj cu adevărat special.

Unul dintre cei care au avut ocazia să ajungă în preajma fostului politician a fost şi edilul din Bărbăteşti. Constantin Bănacu explică: „Am primit un telefon din partea stareţului de la Pătrunsa că domnul Becali urmează să ajungă de Bobotează la mănăstire. Nu se ştia cu precizie momentul, dar vizita era sigură. Până la urmă, vineri seara, domnul Becali a ajuns, iar noi ne-am organizat cât am putut de repede şi am urcat la Pătrunsa. Vreo 10-12 oameni. Când am ajuns sus, domnul Becali era deja la miruit şi la sfinţirea apei. Stareţul mi-a zis că domnul Becali mă aştepta la masă. Am avut onoarea de a sta faţă-n faţă cu dumnealui şi vreme de vreo 40 minute cât a durat masa am vorbit de absolut orice, mai puţin fotbal: de la politică la traiul celor din Pătrunsa. Mi-a mărturisit că primise invitaţia de a ajunge la Pătrunsa de câteva luni. Un călugăr de la Athos care, între timp, a ajuns la noi, aici, la Pătrunsa îi vorbise la superlativ despre acest loc. Nu i-a venit să creadă aşa că a trimis pe cineva înainte, care i-a confirmat cum se trăieşte aici şi cum se ajunge la Pătrunsa. A fost foarte mulţumit să vadă câtă lume a venit la slujbă. Un om simplu, fără pretenţii sau aere în comparaţie cu foarte mulţi alţii pe care i-am cunoscut la viaţa mea şi care n-aveau nici 1% din banii sau faima domnului Becali. L-am rugat şi mi-a promis că va reveni la vară, dar că va trece şi pe la noi, la primărie să-i facem o primire cum se impune. Apoi, să urcăm împreună, din nou, la Pătrunsa. Nici nu pot să-mi imaginez câtă lume ne va urma sus, la mănăstire când se va afla că a venit…”.