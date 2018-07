Găsit în incompatibilitate, Primarul Ion Sandu, încurajat să conteste decizia ANI

• alături de edili, pe o rețea de socializare, s-au aflat numeroși localnici din Perișani, dar și colegul de breaslă, primarul Constantin Bănacu din Bărbătești, precum și șeful județului, Costi Rădulescu

Vestea că alesul local din Țara Loviștei, primarul Ion Sandu, a fost declarat incompatibil de către ANI a făcut ca numeroși localnici din Perișani și nu numai, dar și edili sau reprezentanți ai autorităților publice județene să-și exprime dezamăgirea, dar să-l și încurajeze să meargă mai departe, să țină capul sus și să conteste decizia. Mai ales că trebuie să apară și prescripția de cinci ani.

„Da, am fost membru în Consiliul de administrație al școlii încă din anul 2004. De ce? Pentru că la începerea mandatelor mele de primar cele patru școli din comună arătau ca grajdurile comunale, iar trei dintre acestea în patru ani au ajuns să arate ca niște unități școlare europene; pentru investițiile derulate și munca depusă am considerat că trebuie să fiu prezent în acel consiliu, să pot veghea ce se întâmplă în primul rând cu munca mea, și în acest moment sunt membru în C.A la școală, nu am lipsit niciun moment de când sunt primar, nici nu o voi face cât timp dețin această funcție. Dacă nu am fost remunerat şi nu am primit niciun folos material ce incompatibilitate am creat ? De ce criticăm atât de vehement unele modificări legislative pe care actualul parlament încearcă să le adopte pentru a elimina pecetea pusă pe fruntea primarilor din România care au devenit penalii țării? De ce parlamentarii PNL, USR şi alți câțiva se fac că nu văd aceste abuzuri legislative şi doar din dorința de a câștiga capital electoral se dau fete mari ? De ce ieșim în stradă să strigăm hoții înainte de a cunoaște realitatea? Câți dintre acești oameni cunosc ce muncă produce un primar, ce pensie de mizerie primește după 6-7 mandate care nu depășește de 1400 lei la limita de vârstă? În ce țară trăim, vă spun eu în țara minciunilor, a hoților, a corupților că jumătate din cei care strigă în stradă hoții sunt mai hoți decât toți hoții la un loc. Am considerat că este necesar să scriu aceste lucruri pentru ca mulți care nu știu despre ele să poată avea habar ce este în spatele paravanului necunoașterii şi nu sunt toate, doar câteva.

P.S. Nu mă afectează foarte mult această decizie ANI care până la terminarea procesului de contestarea actului lor administrativ se va prescrie, cât ipocrizia ce dăinuie în această țară din anul 1989 până-n prezent, şi nu sunt semne de însănătoșire cerebrală umană nici pentru viitorul apropiat”, declara edilul Ion Sandu, pe o rețea de socializare.

Alături de primar s-au aflat sprijinindu-l cu sfaturi localnicii din Perișani, președintele CJ Vâlcea, Costi Rădulescu, primarul Constantin Bănacu din Bărbătești, dar și secretarul Primăriei Râmnicu Vâlcea, Ionuț Didoiu.