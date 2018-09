Fotbaliștii din Horezu, în fața primei victorii din Liga a III-a

• meciul cu Viitorul Domnești se va disputa sâmbătă, cu începere de la ora 17.00

Chiar dacă este nou-promovată pe cea de-a treia „scenă” a fotbalului românesc, Flacăra Horezu a început destul de curajos stagiunea 2018/2019 a acestei întreceri. În primele două runde, trupa din Treapt, pregătită de antrenorul-jucător Adi Popa, a obținut două puncte în urma remizelor cu Sporting Roșiori (0-0, la Horezu) și FC Hermannstadt II (1-1, la Rășinari). Primul golul reușit runda trecută, fundașul Samson Nwabueze a devenit primul marcator al formației vâlcene în acest sezon. Cu aceste rezultate, Flacăra Horezu s-a instalat aproape de mijlocul clasamentului, pe locul al unsprezecelea, la egalitate de puncte cu ocupanta poziției a opta, echipele fiind despărțite doar prin prisma numărului de goluri înscrise.

Succesul, așteptat chiar de Zilele Orașului Horezu

În runda a treia, Flacăra Horezu va evolua, din nou, pe teren propriu, sâmbătă, de la ora 17.00. Oaspeți în Treapt vor fi fotbaliștii ilfoveni de la Viitorul Domnești. Meciul se anunță unul în care Flacăra Horezu va porni cu prima șansă, adversara vâlcenilor fiind una destul de modestă, care a pornit foarte slab în această stagiune. Echipa ilfoveană a pierdut categoric ambele meciuri pe care le-a disputat în debutul sezonului, lăsând senzația că este depășită din multe puncte de vedere de rigorile fotbalului din acest eșalon valoric. Așadar, meciul de sâmbătă după-amiaza se anunță unul foarte potrivit pentru ca Flacăra Horezu să obțină prima victorie în Liga a III-a și să facă un salt important în clasamentul Seriei C a acestui eșalon. Eventuala victorie ar veni cum nu se poate mai bine în condițiile în care, la finalul acestei săptămâni, sub Buila se sărbătoresc Zilele Orașului Horezu. Ar fi un moment ideal ca fotbaliștii horezeni să ofere un cadou locuitorilor din stațiune, dar și iubitorilor fotbalului din întreaga zonă a Horezului.

Cele mai interesante meciuri din etapa cu numărul trei a Seriei C se anunță a fi cele de la Craiova (U. Craiova 1948 – FC Pucioasa) și Voluntari (FC Voluntari II – ACS Municipal Brașov), acolo unde se vor întâlni echipe care ocupă poziții din prima parte a clasamentului.

După primele două etape, podiumul Seriei C este alcătuit din echipele: U. Craiova 1948 – 6 puncte; FC Voluntari II – 6 puncte și Turris Oltul Turnu Măgurele – 4 puncte. Pe locurile patru și cinci se află alte două echipe cu patru puncte: AFCM Alexandria, respectiv AFC Astra II.

Codașele întrecerii sunt, deocamdată, Atletic Bradu și Viitorul Domnești, formații care nu au acumulat puncte după disputarea primelor două etape.

Liga a III-a, Seria C: programul etapei a III-a

Sâmbătă, 8 septembrie, ora 17.00

U. Craiova 1948 – FC Pucioasa

FC Voluntari II – ACS Municipal Brașov

Turris Oltul Turnu Măgurele – Atletic Bradu

CSM Alexandria – Flacăra Moreni

Flacăra Horezu – Viitorul Domnești

AFC Astra II – AFC Hermannstadt II

Unirea Bascov – Sporting Roșiori

ACSO Filiași – CSU Craiova II