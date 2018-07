Florile Govorei 2018: „Ce seară minunată! – Gala Muzicii românești de calitate” cu Fuego și prietenii săi

• Irina Loghin, Anastasia Lazariuc, Maina Florea, Stela Enache, Octavian Ursulescu și trupa de dans „Destiny s dance” (campionii europeni la dans sportiv) completează afișul zilei de 18 august

Ajunsă la ediția 49, sărbătoarea-simbol a govorenilor va avea loc în week-end-ul 18-19 august 2018: „Devenită un produs turistic local, regional și național încă din anul 1999, manifestarea s-a bucurat, an de an, de mult succes prin conținutul bogat al ofertei cultural-artistice și sportive care a satisfăcut toate gusturile publicului participant. Produsul turistic “Florile Govorei” reprezintă o excelentă ocazie de promovare a stațiunii Băile Govora, a obiceiurilor și tradițiilor românești, în rândul turiștilor români şi străini care se află în zonă în perioada desfășurării manifestărilor, dar, în același timp, evenimentul constituie și o oportunitate de promovare atât pentru tinerele talente cât și pentru artiști, formații și ansambluri folclorice și de muzică ușoară consacrate. Întrecerile sportive la fotbal și tenis de câmp, diversele concursuri precum şi concertele unor interpreți, trupe şi ansambluri renumite sau de amatori sunt doar câteva dintre atracțiile acestui eveniment. Am ales această perioadă pentru toți cei din Diasporă ce se întorc acasă în august. Am dorit să fie o sărbătoare a tuturor govorenilor de pretutindeni. Vreau să menționez faptul că această manifestare se ține pe sponsorizări, nu cu bani din afara bugetului local”, explică edilul liberal Mihai Mateescu.

Petrecerea va debuta în forță sâmbătă, 18 august 2018, sub semnul îndrăgitului trubadur Paul Surugiu Fuego. Împreună cu Irina Loghin, Anastasia Lazariuc, Maina Florea, Stela Enache, Octavian Ursulescu și trupa de dans „Destiny s dance” (campionii europeni la dans sportiv) acesta va deschide „Florile Govorei” de la orele 18.00 cu „Ce seară minunată – Gala muzicii românești de calitate”.