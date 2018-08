Related Stories

Astăzi, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea a premiat elevii de 10 la Bacalaureat și Evaluarea Națională. Astfel, intr-un cadru festiv, inspectorul școlar general, Andra Bică, alături de inspectorul de management școlar, Adina Dobrete, a oferit elevilor care au obținut 10 la cele două examene flori, diplome și un plic cu bani din partea Ministerului Educației. Elevii de 10 de la Evaluarea Națională au primit câte 1.000 lei, in timp ce un absolvent cu 10 la Bac a luat 3.000 lei. Andra Bică a ținut să mulțumească elevilor pentru rezultatele oferite, dar și profesorilor și părinților: „A fost o muncă in echipă. Dacă nu ar fi avut sprijinul părinților, probabil n-ar fi avut aceste rezultate”.

In sala de festivități a Inspectoratului Școlar, alături de tinerii premiați și părinții acestora, s-au aflat și directorii școlilor din care provin copiii de 10: Școala Gimnazială Take Ionescu, Școala Generală nr.10 Râmnicu Vâlcea, Școala Generală Nicolae Bălcescu Drăgășani, CN Mircea cel Bătrân, CNI Matei Basarab, CN Gib Mihăescu Drăgășani. Felicitări tinerilor și succes pe mai departe!