Flacăra sau Turris?

Sâmbătă, cu începere de la ora 15.00, Stadionul Treapt din Horezu va găzdui, probabil, cel mai important meci din tot anul 2018. În cadrul etapei a IX-a din Seria C a Ligii a III-a de fotbal, echipa locală Flacăra (17 puncte) va primi vizita liderului la zi al întrecerii, Turris Turnu Măgurele (18 puncte). Partida reprezintă un veritabil derby al seriei C, echipa teleormăneană având ca obiectiv promovarea în liga secundă de fotbal. Gruparea care va obține victoria în meciul de sâmbătă va fi, cel mai probabil, liderul Seriei C după runda a noua. Dacă meciul din Treapt se va încheia cu o remiză, Unirea Bascov ar putea profita cel mai mult. Formația argeșeană are, ca și Turris, 18 puncte, iar sâmbătă va primi vizita Universității Craiova, meci în care echipa din comuna riverană Piteștiului pornește cu prima șansă pentru obținerea victoriei.