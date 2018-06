Festivalul de Teatru „Ariel Inter Fest” a primit laude de la ministrul Culturii

Devenit o tradiție în mediul cultural al Râmnicului și ajuns deja la ediția cu numărul opt, Festivalul de Teatru „Ariel Inter Fest” a fost apreciat, la modul superlativ, de către Ministrul Culturii și Identității Naționale, George Ivașcu. În rândurile următoare, vă prezentăm, integral, opinia ministrului referitoare la organizarea, desfășurare și utilitatea celei de-a opta ediții a Festivalului de Teatru „Ariel Inter Fest”.

„În viața fiecărui copil, există un moment magic când se întâlnește prima oară cu teatrul. Este clipa când descoperă că toți eroii, cei din poveștile bunicilor sau cei din cărțile pe care curiozitatea înfrigurată îl ajută să le descifreze, există cu adevărat, nu doar ca imagini pe ecranele de cinematograf sau televiziune, ci ca persoane în carne și oase. Am trecut și eu printr-un astfel de moment, la fel ca fiecare dintre noi. În cazul meu, întâlnirea m-a marcat suficient ca să-mi aleg drumul în viață și domiciliul de suflet în acea «casă a tuturor poveștilor», în teatru. Ce nu știam atunci era că aveam norocul de a fi un băiețel din Capitală, unde scenele și evenimentele abundau. Copiii din provincie aveau mai puține ocazii de a visa cu ochii deschiși.

În România de azi, în care mulți copii plătesc cu sufletul pentru posibilitățile materiale limitate ale părinților, am, totuși, uneori bucuria să văd și pași hotărâți în direcția bună. Prin dăruirea unor entuziaști, Râmnicu Vâlcea s-a afirmat în ultimii ani nu doar ca o adresă de calitate pentru orice amator de teatru, ci ca un loc unde teatrul trece bariera invizibilă și, uneori, elitistă a rampei și face pasul suplimentar către public. La Ariel Inter Fest nu te așezi să privești un spectacol, aici teatrul vine în întâmpinarea ta și îți provoacă inima la dialog. În zilele festivalului, întregul oraș devine spațiu scenic, obligând locuitorii și vizitatorii să vadă locurile cunoscute cu ochii sufletului. Mai mult, acest festival are, poate mai mult decât altele mai renumite, preocuparea de a răspunde la așteptările publicului. Aici, comedia face casă bună cu drama, autorii clasici cu cei contemporani, mizanscenele epurate cu căutările tehnologice moderne. În plus, programul este înțesat cu spectacole destinate tineretului și copiilor.

Dincolo de preocuparea frumoasă și părintească, este o inițiativă extrem de inteligentă. Publicul de mâine se crește astăzi. Într-un viitor dominat de ecrane computerizate tot mai spectaculoase, gustul pentru teatru trebuie ocrotit și încurajat de la cea mai fragedă vârstă. Iar edilii care s-au implicat în proiect pot miza pe vocea copiilor, care vor cere părinților să vină în vacanță și la anul tot la Râmnicu Vâlcea.

În umbra ctitoriilor voievodale, o nouă lucrare se ridică la Râmnicu Vâlcea, sub ochii noștri deseori neatenți. O nouă generație învață să creadă și să simtă o poveste, împreună cu cei de pe scenă. Când o sală de copii aplaudă, actorii nu sunt doar răsplătiți pentru măiestria lor, ci devin ei înșiși spectatori, martori ai momentului rar în care inocența descoperă fericirea. În acea clipă, actorul este dascăl și părinte, erou de poveste și frate mai mare, totodată. Mai mult, știe că a contribuit ca teatrul să mai trăiască încă o generație.

În numele copilului ce am fost, în numele copiilor voștri, vă mulțumesc și vă felicit!”

• George Ivașcu, Ministrul Culturii și Identității Naționale