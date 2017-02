„Facem o economie de 400.000 euro, lucrează ADP-ul”

• declară primarul Gutău, referindu-se la degajarea zonei unde se vor realiza bretelele pasajului Tudor Vladimirescu

Nemulțumit de faptul că s-a renunțat la realizarea bretelelor de circulație la pasajul de pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, primarul Mircia Gutău a făcut demersuri pentru remedierea situației. „Fără aceste bretele, circulația auto este adusă înspre centrul Râmnicului și se aglomerează și mai mult. În 2018, pe aceste bretele se va putea circula, aceasta este promisiunea mea”, declara, acum câteva săptămâni, Gutău.

În acest an, conform spuselor primarului, se va realiza prima parte a prelungirii bulevardului Dem Rădulescu, de la sensul giratoriu de lângă Kaufland până la strada Crișan, iar anul viitor se vor face bretelele care urcă și coboară spre și dinspre pasaj. „Cred că-n luna martie vom ști firma de construcții care va realiza această investiție. Reproiectarea bretelelor va fi gata, cred eu, până la sfârșitul lunii martie, iar din vară se va putea lucra și la realizarea acestora. ADP-ul va realiza demolările în zonă și se va face o economie la bugetul local de aproximativ 400.000 euro… Devizul de lucrări privind degajarea terenurilor din zonă este de aproape 500.000 euro și am decis să nu mai organizăm licitație pentru acest lucru, ci va lucra ADP-ul. Iar costurile nu vor fi mai mari de 100.000 euro. Am pus în vedere și celor care dețin «Complex M» să realizeze, pe cheltuiala lor, demolarea, astfel încât toată zona să fie liberă”, a mai spus Mircia Gutău.