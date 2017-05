Exponatul lunii mai la Muzeul de Istorie: „Orchestrioneta”

Exponatul lunii mai este o orchestrionetă, acesta fiind înscrisă la numărul 762 al colecţiei de Istorie modernă. Ea a fost achiziţionată de la Ion Bredalescu din Râmnicu Vâlcea în anul 1988. Denumite generic „aris­toane”, după nume­le inven­tatorului lor, au fost primele dispozitive mecanice de redare mu­zi­cală accesibile publi­cului larg și au fost fa­bricate în perioada 1876-1891. Ariston a fost producător de instru­mente muzicale și a brevetat, în anul 1876, un instrument cu bandă perforată pe care îl comercializa sub numele de „Orchestrionette”; instru­mentul reda arii pe 24 de note muzicale folosind discuri perforate de carton; mecanismul funcționa atât timp cât era acționat prin rotirea manivelei, iar pârghiile brațului mobil acționau prin perforațiile discului, transmițând vibrațiile sonore către incinta acustică. Cel mai important producător de orchestrionete a fost Ernst Paul Ehrich (1849-1925) din Leipzig, în atelierele sale, în anul 1885, ajungând să lucreze 700 de muncitori pentru a fabrica acest instrument.

Orchestrioneta din colecția noastră are carcasa din lemn de culoare neagră, în care este adăpostit mecanismul de funcţionare. Pe cutie este inscripţionat numele magazinului care o vindea şi localitatea unde se află acesta: „N. Mischonzniky – Bucuresci”. Flaşneta are o manivelă care pune în mişcare discul de deasupra ei și pe ea este ştanţat numele atelierului „INTONA”.

Dimensiunile piesei sunt: lungime = 33,5 cm; lățime = 25,5 cm, înălțime = 18 cm.

Informațiile prezentate ne-au fost oferite de către muzeograful Dan Moroianu.