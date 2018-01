Exponatul lunii ianuarie la Muzeul de Istorie: Cască „Adrian”, folosită de Armata Română în Primul Război Mondial

La începutul Primului Război Mondial, medicii francezi au observat că majoritatea deceselor se datorau rănilor provocate de schije în zona capului. S-au încercat diferite metode de protecţie. Soluţia o găseşte August Louis Adrian, general de intendenţă care proiectează casca ce îi poartă numele. Aceasta era inspirată din căştile pompierilor francezi, era făcută din oţel, cu o grosime de 0.7 mm, căptuşită în interior cu piele şi avea o cureluşă care se închidea sub bărbie. Au fost produse aproximativ 20 de milioane de căşti, care au intrat în dotarea armatei franceze şi a altor armate.

Armata Română a fost dotată cu astfel de căşti, odată cu venirea Misiunii Franceze condusă de generalul Henri Berthelot, în 1916, în România, care avea ca scop reorganizarea armatei noastre. Deşi iniţial Armata Română comandase 200.000 de astfel de căşti, a primit doar 90.000, fiind nevoită să utilizeze căştile „Adrian” capturate de la trupele bolşevice. Astfel, căştile românilor aveau două culori: unele erau blue-horizon, cele aduse de francezi, şi maro, cele capturate de la trupele bolşevice, pe ambele fiind aplicat cifrul regal al regelui Ferdinand.

Casca din colecţia Muzeului de Istorie a județului Vâlcea este de culoare maro, are aplicat cifrul regal al regelui Ferdinand şi are și cureluşa, lipsindu-i doar căptuşeala de piele din interior.