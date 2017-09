Evaluarea națională a elevilor, în luna mai

Ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Pop, a aprobat, prin ordin, ca­lendarul evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, pentru anul şcolar 2017 – 2018, probele urmând a se desfăşura în intervalul 7 – 24 mai 2018.

Potrivit unui comunicat de presă al MEN, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a va avea loc în perioada 7 – 10 mai. Probele scrise la limba română şi limba maternă sunt programate pe 7 mai, fiind urmate, a doua zi, de testele de citire la cele două discipline. Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9 mai, iar proba de limbă română (scris şi citit) pentru elevii minorităţilor naţionale se va desfăşura pe 10 mai.

Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a are următorul calendar: Limba română – pe 15 mai, Matematică – 16 mai şi limba maternă – 17 mai. Elevii claselor a VI-a vor susţine evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V – VI) în zilele de 23 mai (limbă şi comunicare) şi 24 mai (matematică şi ştiinţele naturii).