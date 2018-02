Escroc cu greutate, ajuns în arest

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus în aplicare un mandat de exe­cu­tare a pedepsei cu închisoa­rea, față de un bărbat din municipiul Râmnicu Vâlcea, condamnat la o pedeapsă de 3 ani și 6 luni de închisoare pentru evaziune fiscală: „La data de 31 ianuarie, polițiștii au pus în aplicare un mandat de arestare, emis de Tribunalul Vâlcea, față de un bărbat de 47 de ani, din Râmnicu Vâlcea, condamnat pentru evaziune fiscală. În fapt, în perioada 2008-2009, bărbatul ar fi livrat marfă către mai multe societăți comerciale, operațiuni pe care nu le-ar fi declarat în totalitate organelor fiscale, de asemenea, în declarațiile informative și în declarațiile fiscale, ar fi cuprins operațiuni de achiziție fictive, cu mai multe firme, în scopul micșorării masei impozabile. Acesta ar fi produs statului un prejudiciu de peste 2.000 000 de lei. Bărbatul a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală, fiind încarcerat într-un penitenciar din Argeș”

Mandat de executare, pus în aplicare

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și Postului de poliție Livezi au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Judecătoria orașului Bălcești: „La data de 30 ianuarie a.c., polițiștii au pus în executare un mandat de arestare, față de un bărbat de 38 de ani, din comuna Livezi, condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoarea, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de viol. În fapt, la data de 24 februarie 2016, acesta ar fi încercat să întrețină raporturi sexuale prin constrângere cu persoana vătămată, pe care ar fi acostat-o pe raza comunei Livezi într-un loc pustiu și ar fi amenințat-o. Polițiștii l-au depistat pe bărbat în orașul Bălcești, fiind încarcerat într-un penitenciar din județul Argeș” anunță IPJ Vâlcea.

„Comatos” alcoolic, prins la volan în toiul nopții

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea au oprit pentru control, un șofer care a condus pe sensul opus de mers, ulterior constatând că acesta se afla sub influența alcoolului: „În noaptea de 30/31 ianuarie a.c., polițiștii au oprit pentru control, în Râmnicu Vâlcea, un șofer de 30 de ani, din municipiu. Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea recoltării probelor biologice. Ulterior, din buletinul de analiză toxicologică a reieșit că acesta avea o alcoolemie de 1.50g%o in momentul recoltării. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. De asemenea, bărbatul a fost sancționat contravențional pentru că ar fi condus pe sensul opus de mers, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru 60 de zile” rezultă din raportul oficial emis de IPJ.