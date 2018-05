Eroii neamului, comemorați de când Perișaniul e condus de Ion Sandu

De când a preluat frâiele comunității din Perișani, edilul Ion Sandu a marcat fiecare eveniment important pentru localnici sau români, în general. Astfel, zilele trecute, au fost comemorați, așa cum se cuvine, eroii neamului. Totodată, pe Valea Băiașu, s-a sfințit o cruce înaltă de șase metri, cu lățimea de doi metri.

„Până în anul 2004, nu se obișnuia să se comemoreze eroii neamului la monumentele destinate acestora; de când sunt primar, anual, însoțit de preoți, copiii din școli, învățători, profesori, cetățeni tineri sau vârstnici din localitate, participăm la slujbele de pomenire şi, însoțiți de cântece eroice, depunem coroane şi flori. Dumnezeu să-i ierte! Despre monument, pe lângă faptul că este probabil unul din cele mai frumoase obiecte sculptate în lemn, din zonă, această capodoperă are rolul de a arăta că locul unde am montat-o este intrarea în comuna Perișani, fiind amplasată exact pe linia de hotar ce creează granița între localitățile Perișani şi Racovița. În viitorul apropiat, Primăria Perișani are în Strategia de dezvoltare un proiect interesant de realizat în același loc, despre care vom discuta la momentul oportun”, a declarat primarul Ion Sandu.

Așadar, alesul local din Perișani, implicat în tot ceea ce înseamnă cultura și istoricul zonei pe care o reprezintă, pregătește noi surprize.