„Energeticul are un blazon ce trebuie apărat”

• susține Mihăiță Simion, directorul Colegiului Tehnic Energetic

2017/2018 – un an bogat în competiții de handbal, participări în țară și-n străinătate pentru fetele de la Colegiul Energetic din Râmnicu Vâlcea. Muncă multă, rezultate îmbucurătoare, experiență de notat. Despre toate activitățile legate de handbal, pe anul acesta, despre sentimentele trăite am vorbit cu directorul liceului din nordul Râmnicului, Mihăiță Simion (foto):

-Domnule director, cea mai recentă acțiune a fost Gimnaziada 2018, de la Izvorani. Cum s-au descurcat fetele?

Între 4 și 7 iunie, la Izvorani, s-a desfășurat etapa finală a Olimpiadei la handbal feminin. Echipa Colegiului Energetic s-a regăsit printre cele opt formații care au ajuns în această fază a competiției, alături de fetele din Iași, Maramureș (Baia mare), Prahova (Ploiești), Brașov, Brăila, București și Timiș (Jimbolia). Țin să specific că echipa antrenată de Mirela Câtu nu a dat doar cu prezența la turneul final. Și-a respectat blazonul și a câștigat competiția. Adică, fetele de la Energetic au fost cele mai bune din România la nivel școlar! Tinerele handbaliste de la poalele Capelei au câștigat toate jocurile. S-au impus, în primele trei meciuri, în fața echipelor din Brăila, Iași și Ploiești, au trecut în semifinale, de Baia Mare. Finala, cu LPS Brașov, a fost câștigată cu scorul de 20-18. Meritul pentru performanță aparține: Elenei Marica, Marei Zaharia, Ana Mariei Stana, Vanessei Sadu, Cristinei Florea și Andreei Ailincăi. Tot din tabăra vâlceană a provenit și cea mai bună jucătoare a competiției, titlul de MVP fiindu-i atribuit handbalistei Bianca Neacșu.

– Înaintea Gimnaziadei a fost faza finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Atunci, echipa de fete, coordonată de către Ildikó Kerekeș Barbu, a devenit vicecampioană națională.

Exact, de vineri 11 mai, și până duminică 13 mai, la București, s-a desfășurat faza finală a Olimpiadei Naționale a Sportului școlar la handbal feminin. Cea mai bună echipă din Oltenia, cea a Colegiului Tehnic Energetic, s-a luptat pentru o medalie la nivel național. Deși a avut parte de adversari pe măsură, puternici, Energetic, formație coordonată, la București, de către Ildiko Kerekeș Barbu, a obținut, așa cum ați menționat, titlul de vicecampioană națională a ONSȘ, devansând echipe din a căror componență au făcut parte fete ce joacă în Liga Națională. La acea performanță și-au adus contribuția: Denisa Vîlcan, Mădălina Ancuța, Andreea Preduca, Lorena Jurj, Dana Marin, Laura Popa, Diana Ciucă, Raluca Fulgescu, Andra Moroianu, Carina Ciui, Irina Neacșu, Valentina Ion. Din tabăra vâlceană a provenit cel mai bun portar, adică Diana Ciucă, jucătoare legitimată la HCM Râmnicu Vâlcea.

– Locul 4 la Campionatul Național de handbal, junioare 3.

Așa este. La Sfântu Gheorghe, s-au desfășurat semifinalele Campionatului Național de handbal, dedicat junioarelor 3. Acolo, din păcate, ambele formații vâlcene au pierdut meciurile disputate. Am pierdut în fața celor de la CSM București, apoi în fața celor de la Corona 2010 Brașov.

– Din păcate, lucrurile nu au decurs bine nici la Campionatul Național de junioare I.

La Târgu Mureș, unde a avut loc finala Campionatului Național dedicat junioarelor I, Energeticul nu a reușit să intre în lupta pentru medalii. A luat locul 7. Fetele au pierdut cu 27-25 jocul cu CSȘ Baia Mare, apoi au cedat la un gol, cu 21-20, în fața celor de la LPS Slatina, iar confruntarea cu Marta Baia Mare, cea care a câștigat grupa, s-a terminat cu scorul 32-23 pentru maramureșence. S-a mai jucat un joc pentru locurile 7 și 8. Energeticul a câștigat cu scorul 35-30 partida cu LPS Brăila.

– Drumul spre victorie nu e pavat doar cu victorii, dar, așa cum se spune, înfrângerile, deși dureroase, îți dau ambiția de a merge mai departe, de a te zbate spre mai bine. Probabil, cea mai interesantă experiență a fost cea din Qatar. Ați fost alături de fete, ați trăit la cote înalte experiența.

Între 21 februarie și 1 martie, la Doha, în Qatar, s-a desfășurat Campionatul Mondial școlar de Handbal Feminin. 14 eleve ale Colegiului Energetic din Râmnic, cu vârste între 16 și 18 ani, au reprezentat România. Alături de fete s-au aflat: antrenorul Marius Dănuleț, vicepreședintele FRH, Steluța Luca, inspectorul de specialitate din IȘJ Vâlcea, Claudia Gavrisiu Nițulescu. România a fost repartizată în grupa A, în care se aflau fetele din Germania, Turcia, Bulgaria și Israel. Echipa noastră nu a pierdut decât meciul inaugural, cel cu Germania. Apoi a câștigat contra Israelului (scor 28-13), Turciei (35-18) și Bulgariei (32-22). Am terminat grupa pe locul secund.

– Dumneavoastră, domnule director, ați fost alături de fetele noastre în Qatar. Ce sentimente v-au încercat?

În primul rând, mândrie. Mândru de a fi prezent ca român în elita handbalului mondial. În același timp, emoția ce am avut-o la fiecare fază, conștient că școala noastră are un blazon ce trebuie apărat, iar fiecare nereușită cântărește mai greu decât un succes. Pe această cale, mulțumesc antrenorilor: Ionel Gheorghe, Stăncuța Guiu, Marius Dănuleț, Mia Rădoi, Ildiko Barbu Kerekeș. Experiența acestora a oferit certitudinea unei pregătiri solide, dar și posibilitatea ca elevele să găsească adevărate modele de la care pot învăța tehnicile specifice handbalului și care să le imprime anumite valori – modestia, voința, curajul, tenacitatea, spiritul de învingătoare. Mulțumesc reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, celor de la Federația Română de Handal, autorităților locale și diverșilor sponsori.

– De aproximativ trei ani, la Colegiul Energetic activează clasa a V-a handbal mixt.

Sunt aproape trei ani de când fetelor li s-au alăturat și băieții, iar programul cursurilor este de dimineață. Pentru examenul clasei a IX-a, handbal fete, s-au înscris 40 de eleve, din care au trecut probele 30.

– Ce așteptări aveți, pe viitor, pentru partea sportivă, de handbal?

Mă aștept ca sportul școlar vâlcean să beneficieze, în continuare, de sprijinul forumurilor implicate: FRH, IȘJ și autoritățile locale.