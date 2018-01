Edilul Cosac continuă manifestările culturale

Mica Unire a fost marcată și de comunitatea condusă de social-democratul Adrian Cosac. Edilul din Vlădești a pregătit un discurs impresionant pe care l-a prezentat publicului prezent la manifestări:

„Unirea din 24 ianuarie 1859 a însemnat o etapă esențială pe drumul unității naționale. «Mica Unire», cum i se mai spune, a pus bazele României moderne, a cărei întregire deplină avea să se înfăptuiască în 1918. Anul 2018 este un an cu o simbolistică istorică și culturală deosebită. Este anul Centenarului, iar noi, la Vlădești, am deschis seria manifestărilor dedicate acestui eveniment deosebit de important cu o expoziție de fotografie din perioada 1914-1916, pe care am realizat-o în lunile decembrie și ianuarie. Astfel de manifestări culturale vor continua. Astăzi, în zi de sărbătoare, vă urez tuturor, La mulți ani! La Mulți Ani, România”!