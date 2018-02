Edilul Cătălin Avan, de la ora 03.00 la deszăpezire

• lupta cu nămeții s-a întins pe câteva ore bune

Ieri dimineață, mai precis pe la ora 03.00, edilul comunei Păușești-Otăsău se afla pe un utilaj de deszăpezire, luând pe rând ulițele. Undeva în jurul orei 13.00, autoritățile locale au finalizat lupta cu nămeții. Și, după un așa efort, merita și o masă caldă. Redăm, mai jos, mesajul edilului Cătălin Avan, transmis ieri dimineață:

„Bună dimineața! La această oră, pe toate arterele principale din Păușești se circulă normal, dar în condiții de iarnă! Deși stratul de omăt are 35 de centimetri, cu utilajele proprii și cetățenii de la ajutor social, aflați în dispozitiv de la ora 3.15 a.m., reușit să ne descurcăm onorabil! Acum intram pe străduțele mai mici! Aproximez că la ora 13.00 vom finaliza lupta cu nămeții și vom fi la o ciorbă fierbinte, mulțumiți de ce am făcut! Drumuri bune tuturor; circulați cu prudență!”.