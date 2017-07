Edilii vâlceni, în luptă cu porcii mistreți

La solicitarea deputatului Daniela Oteșanu, miercuri, prefectul județului a convocat o întâlnire cu factorii răspunzători de fauna sălbatică ce provoacă pagube în culturile agricole ale cetățenilor, dar și cu edilii ce răspund de localitățile unde s-au înregistrat astfel de probleme. Înverșunat de cum stau lucrurile, edilul comunei Gușoeni, Nicolae Concioiu, a venit cu temele făcute, inclusiv cu poze: „Problema porcilor mistreți datează din 2008. HG 1679 din decembrie 2008, privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 este discutabilă. Până astăzi, nu există metode de sprijinire a cetățenilor ale căror culturi au fost afectate de mistreți. Porcii mistreți sunt lăsați intenționat pe terenuri tocmai pentru a se înmulți. Mai mult, boabele de porumb lăsate ca hrană, în păduri, sunt vechi. Porcul are un simț fantastic și vine la porumbul proaspăt. În 2015, am avut 25 de cereri de despăgubire, am convocat instituțiile abilitate, chiar și pe cei de la Mediu. Nimic. Hotărârea de Guvern n-a fost bine făcută. Nu s-a recuperat niciun leu pentru sprijinirea cetățenilor afectați. Acum, am pe masă patru hotărâri. Haideți să depășim această birocrație!Suntem la 9 ani distanță de la această HG și nicio schimbare”.

Problema cu porcii mistreți au ridicat-o și primarul comunei Scundu și secretarul Primăriei Șușani. Oamenii stau toată noaptea în culturi, cu lanterne, felinare și table în care bat pentru a alunga mistreții. Din păcate, turmele sunt mult prea mari.

Edilul comunei Glăvile, Iustin Duicu:

„Am dovezi că alimentatoarele nu au hrană”

Nicio hrană în alimentatoarele din păduri. Și există și dovezi, după cum suține edilul comunei Glăvile, Iustin Duicu: „În 2009, aveam 700 hectare de culturi și am ajuns doar la 100 ha. Oamenii nu mai însămânțează terenurile, de frica animalelor. Am poze că alimentatoarele nu aveau hrană. Se aduce mâncare doar duminica. Mistreții se hrănesc doar duminică? Credeți că mistrețul sătul mai pleacă din pădure?”, a declarat primarul Duicu.

Eugen Simionescu – Garda Forestieră:

„Legea este aplicabilă….unii nu-și achită sarcinile”

Eugen Simionescu, director ing. Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea, a ținut să precizeze că, din punctul său de vedere, legea este aplicabilă, vinovați fiind cei care nu-și îndeplinesc sarcinile: „Există o lege aplicabilă. Există un draft de modificare a HG 1679, este pus pe site-ul Ministerului Apelor și Pădurii, au avut loc dezbateri publice, există o formă finală și va fi adoptată în curând. Actul HG 1679 e foarte bine aplicabil; unii nu-și achită sarcinile. Nimeni nu e obligat să-și împrejmuiască culturile; să anunțe înființarea unei culturi. Trebuie să înștiințăm gestionarul fondului de vânătoare că are de-a face cu animale care distrug culturile.”

Ca o concluzie la cele auzite, prefectul de Vâlcea, la propunerea șefului Direcției Silvice, Gheorghe Mihăilescu, a decis înființarea unei comisii pentru analizarea situației, dar, mult mai important, executarea unor pași pentru modificarea HG 1679, lucru ce revine parlamentarilor noștri.