E oficial: Colecția „Mitică Crăciunescu”, va fi inaugurată miercuri la Muzeul de Istorie!

fundația creată de filantropul vâlcean va dona suma necesară pentru ca 179 de monede din timpul Alexandru cel Mare să fie expuse în Râmnic

În urmă cu aproape un an de zile, 179 de monede vechi de peste 2.000 de ani au fost descoperite în pădurea de pe dealurile comunei Bujoreni de către un procuror vâlcean, posesor al unui detector de metale. Este vorba de un tezaur numismatic geto-dacic, datat estimativ în secolele III şi II înainte de Hristos cu are o valoare istorică inestimabilă.

„În data de 9 martie 2016, la Muzeul Judeţean, s-a prezentat un domn şi a spus că a găsit nişte monede. Am plecat în cercetare de teren şi am constatat că era un tezaur monetar. Conform legii, descoperitorul l-a predat comunei Bujoreni, iar primăria nouă. Tezaurul este alcătuit din 179 de piese de argint de origine geto-dacică şi se află, momentan, în custodia noastră. Sunt într-o stare de conservare bună. 178 sunt monede, copii de pe tetradrahmele macedonene, iar o piesă singulară, o drahmă, după toate probabilităţile este o piesă originală, înfăţişându-l pe Alexandru cel Mare. Copiile tetradrahmelor, pe faţă, îl reprezintă pe Filip al II-lea Macedoneanul, iar pe spate pe cavalerul Olimpius. Unii numismaţi spun că pe cavalerul trac. Cântăresc fiecare între 11,8 – 12,3 grame, în total fiind peste 2 kg de monede de argint. Moneda singulară îl are pe faţă, probabil, reprezentat pe Alexandru cel Mare, sau poate un general al său, iar pe spate, un personaj pe tron. Această monedă ar putea fi originală, având în vedere că are scris pe ea ceva lizibil, ştiindu-se că geto-dacii nu şi-au transmis limba prin scris”, a explicat presei locale managerul Claudiu Tulugea.

Aproape imediat după dezgropare, tezaurul a fost evaluat de către specialişti, o piesă similară cu cele din tezaur costă între 150 şi 200 euro, în funcţie de datare, stare de conservare şi lizibilitate. Pentru că bugetul instituției pe care o conduce nu putea acoperi recuperarea acestui tezaur, Claudiu Tulugea a avut drept aliat fundația familiei Crăciunescu. Astfel, cum anul trecut firma Diana a împlinit 25 de ani, între sponsorizările și donațiile oferite s-a înscris și suma de 35.000 lei pentru această colecție.

De mâine, această colecție va fi găzduită de Muzeul de Istorie și va purta numele Mitică Crăciunescu.