E nevoie de bani pentru repararea drumurilor din Stoenești

Drumurile din comuna Stoenești au fost afectate au fost afectate de precipitațiile din vară, iar refacerea acestora necesită sume foarte mari, bani pe care administraţia locală nu le poate acoperi din bugetul local. Primarul Gheorghe Dumbravă a făcut toate demersurile, împreună cu reprezentanţii Prefecturii, pentru a primi bani din fondul de rezervă al Guvernului. Deşi, iniţial, localitatea Stoeneşti era prinsă cu trei obiective pe situaţii de urgenţă, banii s-au „pierdut” pe drum: „Noi am depus documentaţii pentru opt obiective, însă trei dintre ele erau cele mai afectate. Totalul se ridică la 12 miliarde de lei vechi, pentru cele trei obiective. Toate drumurile sunt distruse, noi am mai nivelat acolo unde s-a putut, dar este nevoie de mai mult decât atât. Avem situaţii unde apa a mâncat din drum, astfel încât rigolele au rămas deasupra. Există zone unde trebuie să facem încărcături de 40-50 de metri ca să revenim la forma iniţială. Nu am primit nici un răspuns de la Prefectură. Noi am făcut toate demersurile, necesităţile sunt mari, dar estimările se duc la peste 40 de miliarde de lei vechi. Iniţial am fost prins cu 12 miliarde pentru cele trei obiective, dar, când s-a tras linie şi au venit fondurile nu am mai fost pe listă cu nici un obiectiv. Vom vedea ce se va întâmpla, poate totuşi Guvernul îşi va îndrepta atenţia şi către localitatea noastră cu ceva fonduri pentru calamităţi”, spune primarul Dumbravă.