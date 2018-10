După victoria de la Voluntari, Flacăra a urcat pe podiumul Ligii a treia

Etapa a opta din Seria C a Ligii a III-a de fotbal a fost una excelentă pentru jucătorii de la Flacăra Horezu. Elevii antrenorului Adi Popa au avut de disputat un meci foarte important, în județul Ilfov, pe terenul «satelitului» prim-divizionarei FC Voluntari. Întâlnirea avea o miză importantă pentru ambele formații prin prisma faptului că, înaintea duelului direct, acestea erau vecine de clasament (Flacăra pe poziția a șasea, iar FC Voluntari 2 pe a șaptea), eventuala învingătoare având posibilitatea de a urca până pe podiumul clasamentului Seriei C.

Meciul disputat vineri a fost, cum ne așteptam, unul foarte echilibrat, ambele echipe țintind victoria. Chiar dacă la pauză se înregistra același scor ca și la primul fluier al arbitrului, partea secundă a fost de mai bun augur pentru Flacăra Horezu. Sau, mai bine zis, ultimul sfert de oră, căci atunci s-au marcat ambele goluri ale întâlnirii. Ionuț Gonzalez Neamțu a fost eroul horezenilor, tânărul jucător punctând în minutele 75 și 80.

Cu succesul repurtat pe terenul ilfovenilor de la FC Voluntari 2, Flacăra Horezu a ajuns la un total de 17 puncte după primele opt etape (cinci victorii, două remize și o înfrângere) și a urcat până pe podiumul Seriei C.

Urmează un derby pentru menținerea pe podium

Dacă runda aceasta Flacăra Horezu a disputat la Voluntari un derby al mijlocului de clasament, victoria aducând echipa noastră între primele clasate ale Seriei C, ruda următoare, gruparea de sub Buila va avea de susținut un meci pentru rămânerea între fruntașele întrecerii. Asta pentru că, week-end-ul care urmează, oaspeți pe stadionul din Treapt vor fi teleormănenii de la Turris Turnu Măgurele, una dintre cele mai în formă echipe din Seria C, noul lider al întrecerii. Despre adversarii horezenilor este interesant de remarcat să alcătuiesc singura echipă dintr-un eșalon inferior primelor două ligi care încă mai «supraviețuiește» în Cupa României, formația de la malul Dunării fiind calificată în optimele acestei competiții. De asemenea, echipa din județul Teleorman este pregătită de Erik Lincar, un antrenor care cunoaște destul de bine fotbalul vâlcean, de acum patru-cinci ani, când a pregătit formațiile Damila Măciuca și CSM Râmnicu Vâlcea.

Rezultatele etapei a VIII-a

ACS Municipal Brașov – Unirea Bascov 1-1

FC Voluntari 2 – Flacăra Horezu 0-2

Turris Turnu Măgurele – CSM Alexandria 3-0

FC Pucioasa – AFC Hermannstadt 2 3-1

Atletic Bradu – ACSO Filiași 3-1

Flacăra Moreni – CSU Craiova 2 1-4

Viitorul Domnești – Sporting Roșiori 1-5

FCU Craiova – AFC Astra 2*

*meciul s-a amânat pentru 20 noiembrie

În clasament, primele cinci locuri sunt ocupate de formațiile: Turris Oltul Turnu Măgurele – 18p, Unirea Bascov – 18p, Flacăra Horezu – 17p, ACS Municipal Brașov – 16p, ACSO Filiași – 16p.