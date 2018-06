După alarma falsă din 6 iunie, Se caută posesorul valizei suspecte din Ostroveni

Polițiștii din Râmnicu Vâlcea au intervenit în data de 6 iunie, în cartierul Ostroveni, în urma unui apel de urgență prin care s-a semnalat prezența unui bagaj abandonat în stradă, în apropierea unor unități de alimentație publică. Polițiștii s-au deplasat la locul semnalat, identificând un bagaj încuiat, abandonat în stradă. Până la intervenția unei echipe a Serviciului Român de Informații, zona a fost delimitată, iar persoanele aflate în magazine și în parcul din apropiere, evacuate. Bagajul a fost deschis, constatându-se că a fost vorba despre o alarmă falsă, în valiză găsindu-se diferite articole vestimentare.

În continuare, polițiștii vor efectua verificări pentru identificarea posesorului valizei. La intervenție au fost prezenți reprezentați ai Serviciului Român de Informații, Poliției locale, I.S.U. Vâlcea și jandarmi din cadrul I.J.J.Vâlcea, precum și un echipaj de ambulanță.

Tâlharii de la Păușești, depistați rapid

Polițiștii din Pietrari și Băbeni au depistat șase persoane, cinci femei și un bărbat, bănuite de comiterea unei infracțiuni de furt calificat, în comuna Păușești-Otăsău. Astfel, în data de 5 iunie a.c., polițiștii au depistat în Băbeni șase persoane din municipiul Craiova și Drobeta Turnu-Severin, bănuite de săvârșirea unei infracțiuni de furt calificat, evenimentul având loc în aceeași zi. In fapt, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că aceștia ar fi pătruns în locuința unei bătrâne din Păușești-Otăsău și i-ar fi distras atenția acesteia, timp în care ar fi sustras 400 de euro și 600 de lei. Polițiștii au pornit în urmărirea persoanelor bănuite, iar în scurt timp, în Băbeni a fost depistat și oprit autoturismul cu care se deplasau. Cei șase, cu vârste cuprinse între 22 și 51 de ani, au fost conduși la poliție pentru audieri, iar prejudiciul s-a recuperat în totalitate.

La volan sub influența alcoolului

Polițiștii din cadrul Horezu au depistat în trafic, în Copăceni, un șofer sub influența alcoolului. Astfel, în seara zilei de 5 iunie a.c., polițiștii au oprit pentru control, pe Drumul Județean 676, un șofer din comuna Copăceni. În urma testării, a reieșit că acesta avea o alcoolemie de 0,65 mg/l alcool pur in aerul expirat. Șoferul a fost condus la spital pentru prelevarea probelor biologice. S-a înregistrat un dosar penal.

Acțiune rutieră la Ionești

Polițiștii din Prundeni au acționat, la data de 5 iunie a.c., în Ionești, desfășurând activități de verificare în trafic a stării tehnice a vehiculelor. Polițiștii au aplicat în doar câteva ore 17 sancțiuni contravenționale de peste 5.000 de lei. De asemenea, au fost reținute opt certificate de înmatriculare. La acțiuni au participat și reprezentanți ai Registrului Auto Român.

ISU „General Magheru” în acțiune!

11 intervenții de urgență

În ultimele 24 de ore, membrii echipajelor SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea au fost solicitaţi pentru 11 situaţii de urgenţă. Echipajele au intervenit în localităţile Alunu, Băile Govora, Berbeşti, Brezoi, Fârtățești, Livezi, Mădulari, Rm. Vâlcea, Șuşani şi Zătreni. Aceste intervenții au fost necesare pentru un traumatism cranio-cerebral; două hipertensiuni arteriale; o insuficiență respiratorie; dureri: precordiale, la nivelul capului, de membre, la nivelul coloanei, toracice şi stări generale de rău. După acordarea primului ajutor calificat, toți pacienţii au fost transportaţi la cele mai apropiate unităţi spitaliceşti pentru îngrijiri suplimentare.

Incendiu în noapte la Voineasa

În data de 7 iunie, la ora 01.07, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” au fost solicitaţi pentru stingerea unui incendiu produs la o casă de locuit în localitatea Voineasa. Până la stingerea incendiului, au ars: acoperişul unei case, construit din lemn cu învelitoare din tablă, pe o suprafaţă de circa 120 mp; două camere de la mansardă cu mobilierul aferent acestora; un garaj și autoturismul din acesta. La vecin au ars: acoperişul unei bucătari, construit din lemn cu învelitoare din șiță, pe o suprafaţă de aproximativ 30 mp. și circa 9 mp din acoperișul garajului. De asemenea au fost degradate geamurile aferente construcțiilor afectate. Stingerea incendiului s-a reușit în circa trei ore în cooperare cu SVSU Voineasa. Cauza probabilă, stabilită în urma cercetărilor preliminare, este producerea unui scurtcircuit electric din cauza conductorilor autoturismului izolați necorespunzător.