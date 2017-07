Duminica trecută, Arhiepiscopul Varsanufie, primit cu pâine și sare la Fârtățești!

• Înaltpreasfințitul Părinte a săvârșit slujba de resfințire a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dozești, după un efort de 300.000 lei al primăriei și comunității

Părintele Arhiepiscop a fost întâmpinat de oficialitățile locale, preoții din comunitate și de mulțime de credincioși și pelerini care au participat la sărbătoarea bisericii. După slujba de sfințire, Înaltpreasfinția Sa, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie, în locașul de cult. Sărbătoarea a adunat numeroși credincioși din parohie și din împrejurimi, precum și reprezentanți ai autorităților locale. Potrivit tradiției, toți cei prezenți au trecut prin Sfântul Altar, pentru a se închina și a săruta Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce.

„Biserica din satul Dozești era crăpată și necesita o subzidire, plecase și altarul din loc, fundația toată era crăpată și dislocată! În luna mai a anului 2016, am luat decizia să intervenim cu o lucrare de subzidire și armătură, să consolidăm temelia. Apoi, a trebuit să reparăm, să spălăm pictura, totul, ce să mai… E ca nouă! Lucrarea era terminată încă din decembrie 2016, dar acum am luat și mobilier și tot ce trebuia acolo, totul nou. Arată ca o mănăstire! Una peste alta, am avut o cheltuială în jur de trei sute de mii de lei, am contribuit toți, și noi, ca primărie, și oamenii. A fost un gest de solidaritate al întregii comunități!”, ne-a relatat edilul liberal Nicolae Voicescu.