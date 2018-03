Duminică, Neagu semnează pentru HCM Rm. Vâlcea!!!

• cea mai bună handbalistă a lumii revine în capitala handbalului românesc pentru visul cel mare: Liga Campionilor

După cinci ani, Cristina Neagu a decis să se întoarcă la Vâlcea! Cel mai greu nume din handbalul feminin a luat hotărârea în urma sezonului mediocru pe plan internațional avut în rândul „tigroaicelor” de la CSM București dar, mai ales, deranjată de veșnicul subiect al salariului său. Detaliile nu sunt încă bine definite tot ceea ce contează este că, duminică, la sala Traian, în jurul prânzului, are loc momentul semnării contractului oficial: „Neagu vrea să se simtă iar iubită și apreciată iar, la Vâlcea, a fost mereu ca Messi la Barcelona. Vrea să regăsească plăce­rea de a juca și a nu mai fi văzută ca o mercenară. A fost un an extrem de complicat din această perspectivă iar Bucureștiul nu va vibra niciodată pentru handbal așa cum o face Vâlcea de generații întregi, unde totul respiră pen­tru handbal. Orice om simte nevoia de iubire și apreciere, Cristina e o mare campioană dar tot are nevoie de imboldul mulțimilor. De-asta se întoarce la Vâlcea!” spun surse apropiate de sportivă pentru site-ul Fakenews.com