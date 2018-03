Duhovnicul și „ucenicul” au devenit dușmani

În accepțiunea multor fețe bisericești, relaţia dintre un duhovnic şi un „ucenic” trebuie să fie atât de apropiată şi atât de distantă cât este relaţia dintre un tată şi un fiu. Din partea tatălui ar trebui să existe o raportare plină de bunătate, răbdare, îngăduinţă, înţelegere şi dragoste, dar şi de responsabilitate şi autoritate părintească. Din partea fiului, de asemenea, o raportare plină de încredere, dar şi de respect, supunere şi ascultare. Așa stăteau lucrurile, probabil, între preotul Nicolae State Burluși și primarul Mircia Gutău în urmă cu mai multă vreme.

Gutău: „Suntem în postul Paştelui şi cred că trebuie să spunem adevărul”

La 8 ani de când preotul Nicolae State Burluși făcea demersuri, alături de alții, pentru titlul de cetățean de onoare al lui Mircia Gutău, cei doi au ajuns să se atace în public. Primarul Râmnicului, în conferința de presă de zilele trecute, i-a răspuns practic preotului Burluși: „Suntem în postul Paştelui şi cred că trebuie să spunem adevărul de unde a plecat această înverşunare a părintelui State la adresa mea. Înainte de campanie a venit la mine la club cu fiul dumnealui şi mi-a cerut să-l sprijin pentru că toată lumea îl împinge să candideze la Primăria Râmnicului. Şi i-am spus: «Părinte, cu tot respectul pentru dumneavoastră, dar nu pot să vă sprijin pentru că eu candidez şi dacă eu candidez nu pot să vă sprijin pe dumneavoastră». Am stat, am băut o cafea, iar după această discuţie cu dumnealui au început să apară non-stop jigniri, puşcăriaş şi nenorocit, prin toate mediile la adresa mea. Am luat decizia să nu-i răspund, să nu-l bag în seamă şi nu i-am răspuns niciodată nici la telefon. Luni seara, am primit un telefon de pe un număr anonim şi mi s-a spus: «Băi, nenorocitule, cât te-am ajutat eu pe tine şi tu mă vorbeşti şi m-ai pârât şi te-am ajutat ce nu te-au ajutat soţia şi copiii tăi». Am întrebat: «Cine sunteţi?». Mi-a răspuns: «Eu sunt, nu sunt popă, sunt părintele State». Şi atunci bineînţeles că i-am spus: «Dacă sunteţi părintele State, atunci vă bag la origini şi dacă aţi fi aproape de mine v-aş fi dat şi una în barbă», crezând că vorbesc cu un anonim, cu un boschetar. Iar de la toată treaba asta, a doua zi, ca să vedeţi cum e caracterul unui om, o sună pe soţie să îi spună ce fel de om sunt. Noroc că suntem căsătoriţi de 38 de ani şi soţia i-a răspuns pe măsură. Şi de atunci am aflat că mai nou umblă cu bilete pentru demiterea primarului. A fost şi la Forumul Cultural. Eu credeam că în post un preot gândeşte altceva şi nu aşa! Şi cu asta sper că am încheiat, nu-i mai dau nicio replică acestui domn”.

Arhiepiscopia Râmnicului se delimitează de conflictul personal

În același timp, Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Râmnicului a transmis următorul comunicat de presă: „În urma conferinței de presă a domnului Mircia Gutău, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, din ziua de 9 martie 2018, în legătură cu neînțelegerea dintre Domnia Sa și preotul Nicolae State, de la Parohia Râureni din Râmnicu Vâlcea, Arhiepiscopia Râmnicului face următoarele precizări: Acest conflict este unul personal, fără a implica în vreun fel cele două instituții, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și Arhiepiscopia Râmnicului. Ţinem să subliniem faptul că între cele două instituții există raporturi de colaborare foarte bune, împreună desfășurând o serie de activități culturale și misionar-pastorale. Accentuăm încă o dată faptul că toți clericii eparhiei noastre, în perioada Postului Mare, trebuie să intensifice activitățile duhovnicești și pastorale și reamintim hotărârea Sfântului Sinod nr. 410 din 2004, care interzice implicarea clerului în politică. La proxima ședință a Permanenței Consiliului Eparhial din săptămâna 12-16 martie se va alcătui o comisie care să cerceteze cele amintite în conferința de presă a domnului primar. În acest sens, îl îndemnăm pe preotul Nicolae State să stingă conflictul pe care l-a generat, lucrând în duhul Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos spre a întâmpina cum se cuvine Marele Praznic al Învierii Mântuitorului”.

Preotul State, „pus la colț” de Arhiepiscopie

Revenind în anul 2010, am găsit câteva „crâmpeie electronice” care atestă bunele relații dintre Gutău și State de la acea vreme. De exemplu, în 2 februarie 2010, preotul Nicolae State Burluși s-a aflat printre sutele de semnatari ai petiției „Jos Corupția! Eliberați-l pe domnul Mircea Gutău!”. Dar am găsit și informații care atestă că atitudinea Arhiepiscopiei la adresa părintelui State nu este una schimbată față de 2010. Atunci, deranjați de popularitatea lui State, duhovnicul de la acea vreme al lui Mircia Gutău (!!!), IPS Gherasim și PS Emilian Lovisteanul au decis „mutarea disciplinară” a acestuia la Parohia Cetățuie. Iată declarația de la acea vreme a preotului State: „Unul din lucrurile cele mai grave, care, în accepțiunea mea, au condus la înrăutățirea relațiilor dintre mine și cei din Arhiepiscopie este lipsa de dialog. Pe același plan pun și lipsa de echidistanță, dar și diferitele abuzuri pe care aceasta le-a făcut în decursul timpului. Nu voi mai rămâne pentru prea mult timp în greva foamei, pentru că nu vreau să le las satisfacția de a fi abdicat de la luptă. Lovișteanu s-a plâns că eu dau cărți și iconițe gratis, fără binecuvântarea lui. Pentru a da de pomană nu ai nevoie de binecuvântarea nimănui. O faci din suflet, pentru suflet. Dacă e nevoie, voi acționa decizia Arhiepiscopiei în instanță, civil și penal. Lupta nu s-a sfârșit!”.