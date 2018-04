Drumurile din Vâlcea, scotocite iar de polițiști

Oamenii legii din județul nostru au depistat în trafic, din nou, șoferi aflați sub influența alcoolului și fără permis de conducere. O «sinteză» a neregulilor depistate, zilele trecute, pe drumurile Vâlcii ne este prezentată chiar de către polițiștii vâlceni:

• polițiștii din Laloșu au acţionat în vederea combaterii taximetriei ilegale, procedând la oprirea în trafic, pe DJ 644 A, în comuna Laloșu, a unui autoturism condus de un bărbat din localitate. În urma verificărilor effectuate, s-a stabilit că persoana în cauză nu deținea permis de conducere. Polițiștii au întocmit actele premergătoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea a unui vehicul fără permis de conducere.

• un tânăr de 24 ani, din comuna Olanu, a fost depistat de polițiști, în urma unui control în trafic, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea lui Traian din Râmnicu Vâlcea, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Județean Vâlcea, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. A fost întocmit dosar penal.

• un bărbat de 25 ani, domiciliat în comuna Pietrari, a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe strada Pietrarii de Sus, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Județean Vâlcea, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, în urma verificării în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză, s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere sub influența băuturilor și conducere fără permis de conducere.

• un bărbat de 30 ani, din orașul Băile Olănești, a fost depistat conducând un autoturism pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea. În urma controlului documentelor și verificărilor în bazele de date, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză, s-a întocmit dosar penal.