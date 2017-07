«Drumul mănăstirilor», o prioritate pentru Horezu

Despre «Drumul Mănăstirilor» s-a vorbit mult în ultima perioadă, însă parcă prea puțin s-a și făcut. Instalat de un an la cârma orașului Horezu, social-democratul Nicolae Sărdărescu (foto) este decis să ia taurul de coarne, cum se spune, și să finalizeze acest proiect care promite să sporească numărul turiștilor din cea mai cunoscută zonă a Olteniei de sub munte.

„În urmă cu câţiva ani, s-a pierdut finanţarea pentru modernizarea acestui drum al mănăstirilor. Pentru noi, drumul reprezintă o prioritate şi, în curând, vom intra cu utilajele şi îl vom face de 9 metri lăţime, cu rigole şi tot ce trebuie, urmând ca apoi să depunem, în cadrul unei asocieri cu localitatea Costeşti, o cerere de finanţare pentru asfaltarea lui. Am stabilit amănuntele împreună cu primarul de la Costeşti, ne-am pus de acord în vederea asfaltării acestui drum, urmând să semnăm protocolul de colaborare şi să înaintăm cererea de finanţare la Ministerul Dezvoltării”, ni s-a destăinuit primarul din Horezu.

Și «Drumul Lutului” se află în atenția administrației Sărdărescu

De asemenea, o altă cale rutieră necesară pentru dezvoltarea turismului este reprezentată de «Drumul Lutului». Aici, planurile sunt și mai avansate, asfaltarea acestui drum fiind estimată a se finaliza la începutul toamnei.

„Este splendidă zona şi este păcat să nu o valorificăm. Începând de săptămâna aceasta vom începe asfaltarea «Drumului Lutului» şi sperăm ca, în două luni, să finalizăm investiţia. Tot în această perioadă lucrăm la modernizarea tuturor căminelor culturale. Avem şase cămine cărora le vom face reabilitările necesare. Fondurile se vor aloca din bugetul propriu al primăriei”, a mai punctat edilul Nicolae Sărdărescu.