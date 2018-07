Două noi centrale pentru sirene, la ISU Vâlcea

• achiziția va fi posibilă cu sprijinul CJ Vâlcea . 215 sirene, pe teritoriul județului

Cum ne-am obișnuit, in fiecare primă zi de miercuri din lună, se dă alarma de către ISU la incendii sau alte dezastre. La nivelul județului Vâlcea, sunt 215 sirene, din care 131 aparțin autorităților publice locale și 84 operatorilor economici. Mai mult, potrivit datelor furnizate de către lt.col.dr. Dan Pascaru, inspector șef ISU Vâlcea, 63 de sirene sunt electronice și 152 electrice, diferența fiind aceea că primele au și semnale vocale. Ca și acoperire, la nivel de județ vorbim de 24%, la nivel de orașe – 38,41%, iar la nivel de comune – 9,86%, in acest caz alarmarea făcându-se și prin alte metode.

In Râmnicu Vâlcea, acoperirea este de 120%, existând zone unde alarmarea se suprapune. Dintr-un total de 16 sirene, câte sunt in Râmnic, opt sunt electronice.

Vestea bună este aceea că, având sprijinul Consiliului Județean Vâlcea, vor fi achiziționate, in curând, două centrale. Acestea vor centraliza toate sirenele, unul din puncte fiind la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, celălalt la un punct de comandă.

Controalele efectuate pe această temă, de către inspectorii ISU Vâlcea, au scos la iveală și unele deficiențe, cum ar fi necuplarea sau probleme in funcționarea sirenelor. Cele mai multe sirene neoperative, 12 la număr, sunt la Hidroelectrica, dar s-a dispus deja achiziția altora noi, cu sprijinul CJ Vâlcea.