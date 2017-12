Dosare penale pe drumurile vâlcene

Zilele trecute, polițiștii au depistat din nou, în trafic, șoferi fără permis sau sub influența alcoolului, fiind întocmite dosare penale. Primul caz a fost la Fârtățești, unde, în data de 22 decembrie polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Măciuca au depistat în trafic un șofer fără permis de conducere și sub influența alcoolului. În fapt, în timpul patrulării, polițiștii au observat în fața lor, la aproximativ 150 de m, în trafic, o autoutilitară care s-a oprit, de pe locul șoferului a coborât un bărbat, o femeie urcând la volanul autoturismului. Autoturismul a fost oprit regulamentar pentru control, cei doi fiind testați cu aparatul etilotest. Pentru femeie, rezultatul a fost negativ, însă bărbatul de 49 de ani avea o alcolemie de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma verificării în bazele de date a rezultat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, motiv pentru care a fost deschis un dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere”. În noaptea de 23/24 decembrie a.c, polițiștii din Călimănești, în timp ce dirijau traficul în afara orașului, au efectuat semnalul de oprire pentru un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 31 de ani, din Călimănești, iar în dreapta un bărbat de 44 de ani. După ce a prezentat documentele autoturismului, șoferul a demarat în trombă către Sibiu, polițiștii împreună cu lucrătorul jandarm aflat în patrulă, pornind în urmărirea sa. După aproximativ 1 km, conducătorul auto a pierdut controlul volanului, intrând în parapet, din impact rezultând vătămarea corporală ușoară a pasagerului dreapta, care a fost condus la spital. Din verificările efectuate în bazele de date, a rezultat că șoferul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Cercetările continuă.

În noaptea de 23 decembrie a.c., polițiștii din Dăești au oprit pentru control un șofer de 50 de ani. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital în vederea recoltării probelor biologice. A fost înregistrat un dosar penal. La aceeași dată, polițiștii Serviciului Rutier, aflându-se în municipiul Râmnicu Vâlcea, au efectuat semnalul de oprire unei autoutilitare, aceasta continuându-și însă deplasarea, către Călimănești. Polițiștii au pornit în urmărirea mașinii, șoferul refuzând în continuare să oprească, intrând în comuna Bujoreni. Autovehiculul urmărit și-a mărit viteza de deplasare, circulând mai mult pe sensul opus și existând pericol de producere a unor evenimente rutiere, motiv pentru care, polițiștii au executat mai multe focuri de armă, mașina oprindu-se, iar pasagerii și șoferul fugind de la fața locului. Polițiștii au reușit depistarea a doi dintre ocupanții mașinii, iar ulterior, la sediul poliției s-a prezentat și șoferul, un băiat de 16 ani, din Bujoreni, dovedindu-se că acesta nu are permis de conducere. Polițiștii au înregistrat un dosar penal pe numele băiatului.

Tot la data de 23 decembrie a.c., polițiștii Poliției orașului Horezu, au depistat în trafic, în comuna Bărbătești, un băiat de 16 ani, din Râmnicu Vâlcea, fără permis de conducere. Din verificări a reieșit că mașina i-a fost încredințată de tatăl său, acesta fiind pasager dreapta. Polițiștii efectuează cercetări atât față de băiat, cât și față de tatăl său.

În noaptea de 23/24 decembrie a.c., polițiștii Poliției orașului Horezu, au depistat pe Drumul Național 67, în comuna Tomașani, un tânăr de 20 de ani, din Păușești- Otăsău, sub influența alcoolului, având o alcoolemie de 0.82 mg/L alcool pur in aerul expirat și fără permis de conducere. Acesta pierduse controlul autoturismului, intrând în șanț, fără a rezulta victime în urma evenimentului. În fapt, din verificări a rezultat că băiatul s-a aflat în cursul nopții cu un prieten, într-un local din Horezu, iar într-un moment de neatenție al acestuia, i-a sustras cheia mașinii și a plecat cu aceasta.