Doctori dragi…

Am primit la redacție scrisoarea unei vâlcence, profesoara (pensionară) Ana Popescu, care ne relatează experiența trăită în Maternitatea vâlceană și cum a fost tratată de medicii ginecologi. Redăm, mai jos, scrisoarea primită:

„Deși e noiembrie, atmosfera e plăcută. Peisajul autumnal năpădește orașul Râmnicu Vâlcea. Merg pe stradă cu sufletul îndoit și cu pași nesiguri. Trebuie să mă operez și mi-e teamă! Ajung în sfârșit la cabinetul d-nei dr. ginecolog Mihaela Rădulescu. Am în față un om adevărat. Privirea caldă și vorbele clare m-au hotărât să mă operez. M-am internat la Maternitate, secția Obstetrică-Ginecologie, unde m-a întâmpinat un personal medical atent și amabil.

A sosit și ziua cea mare, ziua în care m-am operat. Deși sunt la o vârstă respectabilă (se spune că cei în vârstă nu mai sunt băgați în seamă), am fost tratată cu multă atenție de întregul personal medical. Nu pot să nu amintesc pe d-na dr. anestezist (numele îmi scapă), care îi încurajează cu afecțiune și căldură pe cei în suferință.

Echipa de medici care m-a operat, d-na dr. Mihaela Rădulescu și d-nul dr. Marcel Tomescu, merită să le spun „Jos pălăria!”. Aceleași cuvinte le exprim și pentru ceilalți medici care-și desfășoară activitatea la etajul IV, șef de secție fiind d-nul dr. Stoica. Să amintesc și pe d-nul dr. Boris, care, cu fața radioasă și privirea blândă, pus mai tot timpul pe glume, le dă mari speranțe celor bolnavi. Am înțeles că și domnia sa este un adevărat profesionist.

Le mulțumesc, pe această cale, și le doresc, în primul rând domniilor lor, multă sănătate și putere de a tămăduii cât mai mulți oameni aflați în suferință.

Deci, oameni buni, locuitori ai județului Vâlcea, adresați-vă cu încredere medicilor din orașul Râmnicu Vâlcea, pentru că merită toată lauda și încrederea”.