DN 64 Băile Olănești, printre drumurile cu restricții de circulație

• pe calea de acces către stațiunea turistică se circulă pe un singur sens

• șase drumuri județene închise

Până astăzi, 20 martie, ora 21.00 este în vigoare o informare meteorologică de precipitații în general moderate cantitativ, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare, polei, vreme deosebit de rece pentru toată țara. Având în vedere condițiile meteo, circulația pe mai multe drumuri din țară se desfășoară cu dificultate, în condiții de iarnă. Începând de ieri dimineață, de la ora 05.00, traficul rutier pe autostrada A2 București – Constanța a fost reluat în regim normal (carosabil la negru).

La acest moment nu mai sunt drumuri naționale închise, totuși sunt restricții pe DN10 (Buzău- Brașov – km 28), DN64 (Băile Olănești, km 134), DN12B (Târgu Ocna), circulându-se alternativ pe un sens din cauza unor fisuri la terasamentul drumurilor sau alunecări de teren.

În prezent, sunt șase drumuri județene închise circulației auto: DJ 142L între loc. Mihalț și Zărieș (jud. Alba), DJ 104K între localitățile Comăna de Jos și Crihalma (jud. Brașov), DJ 131B între localitățile Augustin de Racoșul de Sus (jud. Covasna), DJ 251G între loc. Valea Mărului și Măcișeni (jud. Galați), DJ 244E loc. Gugești (jud. Vaslui), DJ 205L este închis în zona localităţii Vrâncioaia (jud. Vrancea).

În județul Dâmbovița, traficul feroviar a fost, ieri, blocat din cauza alunecării terasamentului CF 904 Fieni – Pietroșița la km 65+150, trenurile care circulau pe această rută, fiind anulate. Pentru un trafic fără incidente, în condiții de iarnă, recomandăm conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.

De asemenea, având în vedere informările de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, operatorii de transport ce dețin autovehicule cu masă mai mare de 3,5 tone au obligația legală, de a monta pe roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate. Ministerul Afacerilor Interne are în teren aproximativ 5.000 de forțe de intervenție și 2.300 de mijloace pentru a veni în sprijinul comunităților.