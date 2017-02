DJST Vâlcea pregătește „Serbările Zăpezii – 2017”

• pârtia de la Vidra va fi luată cu asalt pe 4 februarie

Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Direcției Judeţene pentru Sport și Tineret Vâlcea anunță organizarea unui nou eveniment pentru tineret. În parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Asociația Județeană Sportul pentru Toți, DJST organizează, pe 4 februarie, tradiționalele concursuri sportive de iarnă reunite sub egida „Serbările Zăpezii”. Evenimentul este programat sâmbătă, cu începere de la ora 10.00, pe domeniul schiabil „Ski Resort Transalpina”, din stațiunea Vidra-Obârșia Lotrului.

„Au fost pregătite mai multe surprize și concursuri ce vor cuprinde probe specifice sporturilor de iarnă, dupa cum urmează: alergare pe zăpadă în saci, desene pe zăpadă, trasul cu frânghia etc. Celor care se vor situa pe locurile fruntașe, DJST Vâlcea le va oferi premii ce vor consta în tricouri, medalii, diplome și cupe”, se arată în comunicatul de presă transmis de către organizatori pe această temă.

La final, ar fi de amintit și faptul că, la „Serbările Zăpezii” din acest an sunt așteptați peste 300 de sportivi de pe raza județului Vâlcea. Participanții vor avea vârste cuprinse între 6 și 19 ani.