Directorii palatelor și cluburilor copiilor, întâlnire la Călimănești

• conferința națională anuală are loc pe meleaguri vâlcene

Săptămâna aceasta, mai precis din 12 și până pe 16 martie, are loc, în Călimănești – Căciulata, Conferința Națională a directorilor palatelor și cluburilor copiilor, precum și a profesorilor coordonatori de concursuri și festivaluri naționale și internaționale de folclor din România, eveniment organizat de Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Palatul Copiilor „Adrian Băran” Slatina, Palatul Copiilor din Râmnicu Vâlcea, Clubul Copiilor Drăgășani și Clubul Copiilor Horezu.

Această întâlnire a fost organizată în urma solicitării Ministerului Educației Naționale și are ca scop: evaluarea concursurilor şi festivalurilor naţionale şi internaţionale de folclor cuprinse în Calendarul Activităților Educative Naționale 2017; modalități de realizare a regulamentelor specifice concursurilor şi festivalurilor de folclor, la nivel național şi internațional; diseminarea de bune practici în acest domeniu.

Astăzi, spre exemplu, în intervalul orar 14.00 – 19.00, programul cuprinde dezbateri privind zona etnografică Țara Loviștei, respectiv cunoașterea ansamblului folcloric „Junii mălăieni”. A doua zi, se va vorbi despre zona etnofolclorică Horezu, despre ansamblul folcloric „Steluțele brâncovenești”, de la Clubul copiilor din Horezu.

Datele prezentate ne-au fost furnizate de către prof. Flavius-Cătălin Sîiulescu, director Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea.