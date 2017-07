Direcția Agricolă a transmis la Minister: Centre pentru fructe la Copăceni, Horezu și Dănicei, iar pentru legume la Drăgășani!

• prin Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, statul bagă bani în fabrici și uzine noi, în centre de colectare a legumelor, care vor fi apoi privatizate

Planul e simplu: în cadrul unităților pentru legume-fructe ar urma să fie procesate 500.000 de tone. Investiția aceasta de 100.000 de euro este inclusă în programul de guvernare al actualului Cabinet Tudose și are ca scop, printre beneficiile aduse fermierilor, și atragerea de bani la bugetul de stat și crearea de locuri de muncă. Vor fi vândute participații de cate 49% din noile investiții, iar statul va rămâne acționar majoritar.

Ca bonus, statul nici nu trebuie să construiască de la zero aceste centre pentru că are deja spații suficiente, care sunt momentan nefuncționale și poate să le modernizeze doar pentru a le pune la dispoziția producătorilor.

Ieri, la termenul impus de MADR Direcțiilor Agricole pentru a depune propuneri, de la Vâlcea au plecat numele localităților Copăceni, Horezu și Dănicei la fructe și Drăgășani pentru legume.