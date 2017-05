Dezastru în sănătatea vâlceană: Programări pentru investigații RMN… la anul

Sistemul medical românesc are multe bube, dar vom vorbi, în această anchetă, despre o situație dramatică de care se lovesc, în ultima vreme, tot mai mulți vâlceni: investigațiile ima­gistice.

Ni s-a adus la cunoștință, la redacție, situații în care oameni cu mari probleme de sănătate și care aveau urgent nevoie de consultații RMN au fost programați la anul. Da, ați auzit bine! Peste opt luni pot face investigațiile necesare. Sau scot bani din buzunar, deloc puțini, și au parte mult mai repede de consult. Puțini își permit acest lucru, iar în cazul urge­nțelor majore, fac eforturi și achită prețul investigațiilor. Situația, însă, trebuie rezolvată și cât mai repede.

În Râmnicu Vâlcea, sunt două societăți care dispun de aparatură pentru examinări RMN: una situată lângă Spitalul Județean de Urgență, iar cealaltă în apropierea Podului Vinerii Mari. Prea puține pentru a face față numărului impresionant de soli­citări. În plus, nici fondurile alocate de către CAS Vâlcea nu ajută la rezolva­rea problemei: banii ajung pentru câteva examinări lunare. Trebuie luată în calcul și capacitatea apara­turii de a duce „toate investigațiile”. Specialiștii în examinări imagistice ridică din umeri: totul ține de fondurile alocate de Casa de Asigurări de Sănătate. Fac cât pot în funcție de banii primiți.

Președinte – director CAS Vâlcea, Roxana Paraschiv: „Pe lângă fondurile insuficiente, există și ușurința acordării RMN-ului”

Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea cunoaște situația și crede că problemele ar dispărea dacă s-ar aplica două chestiuni: mai multe fonduri și o mai atentă reco­man­dare a investigațiilor imagistice. La aceste soluții se adaugă, bineînțeles, și achiziționarea unui nou aparat pentru examinări RMN.

„Sumele alocate pentru investiga­țiile imagistice sunt insuficiente. Ușu­rința cu care se emit prescripțiile aglo­merează asigurații către cele două firme din Râmnic. RMN și CT (computer tomograf) sunt recoman­dări ce ar trebui date după epuizarea celorlalte analize: consultații, radio­gra­fie, ecografie… Abia în ultima fază, fără un diagnostic concret, se ape­lează la RMN. Numărul pacienților cu afecțiuni oncologice care au o rată de repetare a analizelor, a investigațiilor, este din ce în ce mai mare. Deși în evidențele Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, în primul trimestru, au fost 1.152 de pacienți tratați, foarte mulți asigurați vâlceni se tratează în alte clinici, spre exemplu la București, aflându-se în evidențele altor case de sănătate. Există repetarea tratamen­tului pentru a le salva viețile, lucru ce duce la îngreunarea și mărirea numă­rului de asigurați de pe liste”, a declarat, pentru ziarul nostru, șefa CAS Vâlcea.

Gradul de uzură al aparatului, piedica nr.2

Conducerea CAS Vâlcea susține că se poate mări contractul cu cele două centre ce dețin aparatură pentru investigații RMN, dar trebuie luată în calcul și piedica nr. 2: gradul de uzură.

„Deși se poate lua în calcul mărirea valorii contractului, trebuie să se țină cont și de gradul de uzură, capacitatea de funcționare a apara­tului. În 2016, a existat o sursă de finanțare, dar nu am putut aloca banii necesari pentru că se depășea capa­citatea de funcționare a aparaturii. Nu se poate folosi aparatul încontinuu, 24 de ore. După câteva investigații e nevoie de o pauză. În plus, numărul asiguraților care solicită investigații RMN și CT este mai mare, chiar dacă, repet, există fonduri pentru cele două centre. Sper prin ajutorul autorităților locale și a altor factori de decizie să fie achiziționat cel puțin un aparat nou de RMN. Să nu uităm un aspect im­por­tant: la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea se fac analize la to­mo­graf pentru cei care se adresează Unității de Primiri Urgențe și pe care noi nu-i avem în evidențe. Spre surprinderea mea plăcută, nu există timp de așteptare pentru efectuarea CT-ului în Urgență, lucru de apreciat”, a mai adăugat Roxana Paraschiv, președinte-director CAS Vâlcea.

„Vicele” Bușu are soluția: Bolnavii de cancer, prioritatea 0 la RMN

Vicepreședintele CJ Vâlcea, Adrian Bușu, cel care coordonează sănătatea vâlceană, nu numai că are habar de problema efectuării RMN-ului, dar are soluția și chiar face pași pentru implementarea acesteia.

„În 2015, Guvernul Ponta a hotărât ca, începând cu 1 iunie, să fie scoasă coplata la investigațiile RMN și CT. Până atunci, CAS acoperea 75% din valoare, iar 25% reveneau achitării pacienților. Din 1 iunie 2015, a fost scoasă coplata pentru pacienți, dar nu s-au mărit și fondurile. Toată lumea care a vrut RMN s-a înscris pe liste. Românii nu înțeleg că atât RMN-ul, cât și CT-ul reprezintă aparatură complexă, costurile fiind foarte mari. Un aparat RMN costă între 1,5 și 2,5 milioane euro. În plus, el nu poate funcționa mai mult de 16 ore. 8 ore are nevoie de pauză. Toată lumea vrea RMN că are sau nu nevoie, de aici și listele foarte lungi. Am purtat discuții cu reprezentanți ai CAS Vâlcea să avantajăm pacienții bolnavi de cancer, care au nevoie de investigații, pe când ceilalți mai pot aștepta. Trebuie modificată Legea 95/2006 și introducerea la capitolul investigații imagistice a paragrafului ce prevede ca persoanele cu afecțiuni oncologice să beneficieze urgent de RMN”, a declarat, pentru ziarul nostru, „vicele” Bușu.

Dr. Dan Ponoran, manager SJU Vâlcea: „RMN e o investigație de top și nu ne permitem un aparat fără ajutorul Ministerului Sănătății”

Contactat pentru a constata dacă lucrurile se vor îmbunătății în viitorul apropiat prin achiziționarea unui aparat RMN, managerul SJU Vâlcea, dr. Dan Ponoran, ne-a declarat că s-au purtat discuții, în acest sens, cu parlamentarii, dar totul depinde de ei și de Ministerul Sănătății: „Spitalul nu-și permite achiziționarea unui aparat RMN. Costurile sunt mai mult decât dublul unui tomograf. Vă dați seama că tomograful a costat 300 mii lei, din care o parte am pus-o noi. RMN-ul e vreo 800 mii lei. Doar prin ajutorul CJ Vâlcea și al Ministerului Sănătății putem face ceva. Am discutat și cu parlamentarii vâlceni și au lucrul acesta în atenție. Deocamdată, s-au făcut demersuri pentru aparatură nouă la cabinetele de Radiologie și Ecografie. Aparatura de la Radiologie e uzată”.

Renunță CJ Vâlcea la 8 km de asfalt pentru un RMN?

Sunt județe, cum ar fi Sălaj și Ialomița, unde conducerile consiliilor județene au făcut eforturi impresio­nante pentru ca spitalele lor să aibă în dotare aparatură RMN. Și au reușit. Chiar dacă asta a însemnat renun­țarea la 8 kilometri de asfalt. Poate fi asta o soluție rapidă? Depinde de banii CJ Vâlcea și de cum văd lucru­rile consilierii județeni.

Informații despre examinările imagistice

Imagistica prin rezonanță magne­tică este un test care se folosește de un câmp magnetic și de pulsuri de radiofrecvență pentru vizualizarea imaginii diferitelor organe și țesuturi ale corpului omenesc.În multe din cazuri, IRM oferă informații care nu pot fi vizualizate prin radiografie, ultra­so­nografie sau tomografie compute­rizată.

În timpul IRM, regiunea corpului ce trebuie investigată este plasată într-un aparat special care reprezintă un magnet uriaș. Informațiile furnizate de IRM pot fi stocate și salvate într-un computer. De asemenea, pot fi făcute poze sau filme dacă situația o cere. În anumite cazuri se poate utiliza o substanță de contrast pentru a vizua­liza mai clar anumite structuri ale corpului.

IRM se efectuează pentru diag­nosti­carea anumitor afecțiuni ca tumori, sângerare, leziuni, afectări vasculare sau infecții. Prin folosirea unei substanțe de contrast în timpul IRM, se pot vizualiza clar anumite țesuturi.

O IRM este indicată pentru: re­giunea cefalică – IRM poate detecta tumori, anevrisme, sângerări la nivel cerebral, leziuni nervoase și alte afecțiuni, ca și cele cauzate de accidemt vascular cerebral; IRM poate de asemenea detecta afecțiuni ale nervului optic și globului ocular, ale urechilor și nervului auditiv; re­giunea toracică – IRM poate vizualiza cordul, valvele cardiace și vasele coronare; poate stabili dacă plămânii sau inima sunt afectate; de asemenea poate fi folosită pentru diagnosticarea cancerului de sân sau pulmonar; vasele sanguine – IRM poate fi folosită pentru vizualizarea vaselor de sange și a circulației sângelui prin vase, în acest caz purtând numele de angiografie prin rezonanță magnetică; poate depista afecțiuni ale venelor sau arterelor, ca anevrisme vascu­lare; regiune abdominală și pelvină – IRM poate depista diferite afectări ale organelor abdominale ca ficat, vezica biliară, pancreas, rinichi și vezica urinară; se folosește pentru depis­ta­rea tumorilor, sângerărilor, infecțiilor și diferitelor obstacole; oasele și articu­lațiile – IRM poate evidenția afectări ale sistemului osos sau articular, ca artrite, afectări ale articulatiei tempo­romandibulare, probleme ale măduvei osoase, tumori osoase, coloana vertebrală – IMR poate vizualiza discurile și nervii coloanei vertebrale, putând diagnostica afecțiuni ca stenoza de canal vertebral, hernie de disc sau tumori de coloană vertebrală.

Medicul specialist poate explica pacientului rezultatul testului imediat după efectuarea lui, însă rezultatul final va fi gata în circa două zile.

IRM poate depista afectarea unui organ sau țesut chiar dacă forma și mărimea organului este normală.

Ce spun parlamentarii noștri despre problemă?

Cum poate fi tratată mai bine problema decât prin aducerea aces­teia în atenția parlamentarilor vâlceni pentru a o dezbate mai departe.

Ovidiu Popa, deputat PSD: „Am luat la cunoştinţă problema semnalată de către cetăţenii judeţului Vâlcea prin intermediul dumneavoastră şi o să fac toate demersurile legale în ceea ce priveşte rezolvarea acestei probleme. Vă mulţumesc şi vă asigur de tot sprijinul meu în rezolvarea problemelor întâmpinate de cetăţenii judeţului Vâlcea!”

Vasile Cocoș, deputat PSD: „Ați sesizat o problemă foarte importantă pentru râmniceni. Vă felicit pentru interesul acordat de către ziarul dvs. Doamna Roxana Paraschiv, director al Casei Județene de Sănătate Vâlcea, are dreptate. Sunt foarte mulți vâlceni înscriși și marea lor majoritate nu au posibilități financiare de acoperire a costului prestației. Am luat legătura cu domnul președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu care m-a aigurat că va analiza cele sesizate cu mare atenție și că va căuta soluții în favoarea vâlcenilor. Vă mulțumesc încă odată pentru interesul manifestat pentru binele vâlcenilor”.

Eugen Neață, deputat PSD: „Am comunicat problemele condu­cerii Spitalului Județean Vâlcea și se vor face demersurile necesare pentru achiziționarea unui RMN”.

Romulus Bulacu, senator PNL: „Cererile de examinare RMN depășesc resursele pe care le are la dispoziție CJAS în vederea decontării și de aici listele de așteptare. O soluție ar fi, în primul rând, crearea unui soft care să preia cererile și în baza numărului de ordine să fie efectuate respectivele examene medicale. O altă posibilitate ar fi ca Ministerul să mărească plafonul de subvențio­nare. Trebuie totuși să luăm în considerare că județul Vâlcea stă bine la acest capitol, având două aparate de Rezonanță Magnetică, în condițiile în care alte județe nu dispun nici măcar de unul”.

Dumitru Lovin, deputat ALDE: „Urmează să mă ocup de această nevoie a vâlcenilor și voi expune problema colegilor din Parlament.”

Bogdan Matei, senator PSD: „În urma email-ului primit, vă aducem la cunoștință faptul că ne preocupă problema sesizată de dumneavoastră. Din data de 27 aprilie 2017, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea a fost dotat cu trei electrocautere de ultima generație. Tot în cursul zilei de 27 aprilie, la sediul Spitalului Județean Vâlcea, conducerea Spitalului, împreună cu reprezentanți ai Consiliului Județean Vâlcea au analizat posibilitatea de extindere a UPU-SMURD, precum și necesitatea de modernizare și dotare a acestei secții deosebit de importante. După cum știți, se fac eforturi și există interes pentru dotarea spitalului din partea domnului președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu și a managerului Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, domnul Dan Ponoran.Vă asigur că vom fi întotdeauna preocupați de problemele pe care ni le semnalați.”

Cristian Buican, deputat PNL: „În sistemul sanitar românesc există foarte multe probleme nerezolvate, iar una dintre ele este și lipsa aparaturii medicale de specialitate. Vă mulțumesc că mi-ați adus în atenție această problemă. Dacă lucrurile stau așa de grav cum mi le-ați prezentat dumneavoastră, voi ridica problema semnalată de dumneavoastră în Parlament și voi folosi toate procedurile parlamentare pentru a convinge Ministerul Sănătății de necesitatea și urgența achiziționării unui RMN la Vâlcea. În mod normal, urgențele ar trebui să poată beneficia de un control RMN, indiferent de situația din fiecare spital. Așa este legal și normal și voi milita pentru acest lucru. Dotarea și buna funcționare a serviciilor medicale cade mai ales în sarcina forurilor județene de conducere, iar la Vâlcea, din păcate, avem parte de mult prea multe declarații și mult prea puțină acțiune.”

Nu ni s-a transmis punctul de vedere al deputatului PSD, Daniela Oteșanu, dar problema i s-a adus în atenție. Noi sperăm ca această bubă a sistemului sanitar vâlcean să fie tratată cu seriozitate de cei trimiși să ne reprezinte în Parla­ment. La cât de prompt au răspuns unii dintre ei, așa sperăm să le fie și intervențiile în Parlament.