Devotat artei muzicale, vajnic promotor al valorilor naționale Constantin RUSNAC – 70

Constantin Rusnac este unul dintre numele strălucitoare ale muzicii naționale și internaționale. Destinul viitorului compozitor și dascăl universitar a început în urmă cu șapte decenii (s-a născut la 6 februarie 1948), în satul Trebisăuți, raionul Briceni, din Basarabia (Republica Moldova). După 7 clase ale școlii medii a studiat la Liceul „Ciprian Porumbescu”) din Chișinău, pe care l-a absolvit în anul 1965 cu Medalia de aur. Drumul spre muzica de performanță l-a desăvârșit la Conservatorul de Stat „Gavriil Musicescu” – azi Academia de Muzică, Teatru și Arte plastice – la două specialități: muzicologie și contrabas. Chiar în anii studenției, în 1969, se face cunoscut în lumea componisticii prin lucrarea „Sârba din Trebisăuți”, fantezie pentru orchestră de muzică populară. Peste un an, a absolvit Conservatorul, devenind profesor la Catedra de folclor, urcând treptat până la demnitatea de rector al Conservatorului de Stat „Gavriil Musicescu”. funcționând în această calitate un deceniu și jumătate, între anii 1984 -1999.

În 1976, i se conferă Premiul de Stat al Republicii Moldova pentru creația „Sărbătorească”, un an mai târziu devenind membru al Uniunii Compozitorilor. 1984 îl găsește prim-vice ministru al Ministrului Culturii.

La jumătate de veac de viață – matur, fermecător, genial prin opera sa – Constantin Rusnac era un nume binecunoscut în lumea încărcată de magie a muzicii. Până la acea vârstă, compusese o seamă de lucrări de neegalat – „Suita” pentru nai, țambal, vioară și orchestră de cameră; „Lacrima”, meditație pentru voce, clavecin și orchestră; „Moldova”, un tablou muzical divin prin frumusețe și armonie ș.a. – culegând, totodată, mai mult de 2000 de creații muzicale folclorice. A publicat culegerea de folclor instrumental „Ca la noi în sat”; „Odă muncii” pentru cor mixt și orchestră; a scris muzică pentru spectacolul „Sînziana și Pepelea”; „Cantată de sărbătoare”; a publicat diferite culegeri de cântece pentru voce, pian și cor; poemul vocal-simfonic „Zorile”; piese pentru diferite instrumente; „Steaua limbii noastre” – imn pe versuri de Grigore Vieru; a alcătuit două volume de „Folclor din Moldova”; a compus multe cântece pentru copii: „Iepurașul”, „Anișoara”, „Pomul”, „Pisicul la școală” etc.; a scris romanțe, rugăciuni; este autor de emisiuni radio şi de televiziune. De asemenea, a publicat și o carte de versuri, „101 poeme”, la Editura «Ideal» (Chișinău), fondată și condusă de cunoscutul poet Vasile Căpățână.

În anul 1986, i-a fost conferit titlul de conferențiar, iar în 1990 – cel de profesor universitar. Din anul 1993, este numit în funcția de Secretar General al Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO.

Există distincții care îi stau permanent la suflet Compozitorului şi Maestrului în Artă Constantin Rusnac. Între acestea, titlul onorific de Doctor Honoris Causa din partea celui mai înalt for ştiinţific din ţară, Academia de Ştiinţe din Moldova, acordat în semn de preţuire şi recunoaştere a meritelor culturale, didactice şi artistice, de apreciere a contribuţiei sale originale la promovarea şi sporirea prestigiului artei muzicale naţionale pe meridianele lumii. În cadrul ceremoniei de înmânare a însemnelor academice, Constantin Rusnac a mulţumit pentru această înaltă consideraţie şi pentru onoarea care i-a fost acordată. Totodată, compozitorul a promis că-şi va continua activitatea, la fel de prodigios ca şi până acum, să compună muzică şi să promoveze valorile naţionale.

La ceas aniversar, de aici, din inima Munteniei de sub Munte, îi adresăm fratelui nostru de peste Prut tradiționala urare „Să trăiești întru mulți ani, în sănătate și iubire, alături de toți cei dragi, prieten al nostru de cursă lungă!”