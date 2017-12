Deputatul Neață a sprijinit Adoptarea legii pentru prevenirea săvârșirii de contravenții

Săptămâna trecută, chiar înainte de sărbătorirea Zilei Naționale a României, deputații au votat în plen, în majoritate, pentru adoptarea proiectului de lege intitulat „Legea prevenirii”. Camera inferioară a Parlamentului României – Camera Deputaților – a avut rol de cameră decizională în acest caz, proiectul de lege devenind astfel o lege în adevăratul sens al cuvântului după cele 177 de voturi favorabile, respectiv 26 împotrivă.

Printre cei care au votat pentru adoptarea proiectului de lege s-a aflat și deputatul vâlcean Eugen Neață. Parlamentarul social-democrat a explicat, prin intermediul unui mesaj postat pe o rețea de socializare, care au fost rațiunile pentru care a votat în favoarea adoptării unui astfel de proiect de lege.

„Așa cum am promis şi discutat cu cetăţenii în timpul campaniei electorale, iată că proiectul mult așteptat a fost realizat! Legea are ca obiect reglementarea unor instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii. În acest sens, autorităţile/instituţiile publice cu atribuţii de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor au stabilite ca atribuţii informarea, instruirea şi îndrumarea publicului, precum şi obligaţia de a aplica, în cazul săvârşirii anumitor fapte contravenţionale, sancţiunea de avertisment împreună cu stabilirea unui plan de remediere prin care se acordă contravenientului o perioadă de timp pentru îndeplinirea obligaţiilor legale. Actul normativ are ca scop intensificarea funcţiei preventive a controlului, precum şi asigurarea securităţii juridice, în condiţiile creşterii calitative a legislaţiei şi apariţiei unor domenii noi de reglementare. (…) Este o prioritate ca instituţiile statului să acţioneze, în primul rând, în mod preventiv. Prin modificările legislative pe care le avem în dezbatere şi care prind contur, România se îndreaptă spre normalitate”, a sunat mesajul pe care deputatul Eugen Neață a dorit să îl transmită vâlcenilor.