Deputatul Dumitru Lovin, vizită în comunitățile din Berbești și Alunu

• parlamentarul vâlcean a fost însoțit în teritoriu de vicepreședintele CJ Vâlcea, Adrian Bușu

Chiar dacă cei mai mulți dintre oamenii politici sunt deja în vacanță în această perioadă estivală, la ALDE Vâlcea lucrurile stau cu totul altfel. Oamenii care se află la conducerea filialei teritoriale vâlcene nu dau semne că se gândesc la concediu şi continua seria deplasărilor în teritoriu.

Credem asta după ce, nu mai departe de zilele trecute, deputatul Dumitru Lovin şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Adrian Buşu, au fost prezenți în teritoriu, tocmai în vestul Vâlcii, în comuna Alunu și orașul Berbești. Acolo, cei doi s-au interesat de soarta oamenilor afectaţi de alunecările de teren din zonă, dar şi de alte probleme ale localităţii.

Așa cum se cunoaște, până în prezent, mai multe familii au fost evacuate, iar alte câteva sunt monitorizate permanent, locuințele lor fiind foarte aproape de halda de steril, care îşi continuă deplasarea spre râul Olteţ. În continuare, drumul judeţean este în pericol, la fel şi cursul apei din apropiere. Reprezentanţii ALDE Vâlcea i-au promis primarului localităţii că vor interveni la Bucureşti pentru sprijinirea comunităţii din Alunu, atât în vederea rezolvării acestei probleme, cât şi a altor situaţii cu care se confruntă.

Lovin: „Nu contează din ce partid fac parte primarul și viceprimarul. Vom încerca să ajutăm”

La finalul vizitei în comuna Alunu, deputatul vâlcean Dumitru Lovin a oferit câteva declarații: „Ne-am deplasat în localitatea Alunu şi nu am putut să nu observăm eforturile care se fac pentru stoparea efectelor alunecării haldei de steril. Am discutat cu reprezentanţii comunităţii şi l-am asigurat pe primarul Cristian Birăruţ de tot sprijinul nostru. Totodată, am abordat şi subiectul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii comunei, investiţii care au nevoie de finanţare de la Guvern prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL). Pentru noi, nu contează din ce partid fac parte primarul şi viceprimarul. Vom încerca să ajutăm, adică să ne asigurăm că repartizarea fondurilor se va face corect, nu pe alte criterii. Sigur că, pentru noi, este important ca localităţile din judeţul Vâlcea să primească finanţare pentru proiectele depuse”.

Vizită la campusul Liceului „Preda Buzescu”

Aflându-se în partea de vest a județului nostru, reprezentanţii liberal-democraţiilor din Vâlcea au vizitat şi Liceul „Preda Buzescu” de la Berbeşti. „La invitaţia directorului Sorin Cumpănăşoiu, am vizitat campusul, sala de sport şi zona în care se serveşte masa. Am rămas plăcut impresionaţi de ceea ce s-a realizat aici, însă mai sunt câteva lucruri de pus la punct, cum ar fi dotarea cu mobilier. Am vorbit şi despre proiectele de viitor, direcţiile de dezvoltare ale unităţii de învăţământ şi vom face tot ceea ce ne stă în putere pentru a-i ajuta pe aceşti oameni să-şi ducă la bun sfârşit obiectivele asumate”, au concluzionat deputatul Dumitru Lovin şi vicepreşedintele CJ Vâlcea, Adrian Buşu.