Deputatul Dumitru Lovin l-a interpelat pe ministrul Finanţelor:

• OUG 3/2018 trebuie să-i protejeze pe salariaţii afectaţi de mutarea contribuţiilor la angajaţi

Deputatul Dumitru Lovin i-a transmis o interpelare în legătură cu aplicarea O.U.G. 3/2018 ministrului Finanţelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, după ce mai mulţi cetăţeni din judeţ i-au semnalat preşedintelui Alianței Liberalilor și Democraților Vâlcea că, în ciuda apariţiei acestei noi prevederi legale, OUG 79/2017 continuă să le afecteze veniturile.

„Conform O.U.G. 79/2017, contribuţiile (CAS, CASS) au trecut de la angajator la angajat, iar veniturile anumitor categorii de salariaţi (din domeniul IT, cercetare, cei cu dizabilităţi, part-time etc.) s-au diminuat. Unele dintre aceste categorii nu aveau impozit pe venit, conform Codului Fiscal (Legea 227/2015), ceea ce înseamnă că, pentru evitarea unei nedreptăţi, procentul mediu de creştere la salariul brut trebuia să fie mai mare în cazurile afectate negativ de aşa-zisa revoluţie fiscală. Rectificativ, s-a gândit şi elaborat Ordonanţa 3/08.02.2018, dar care nu s-a aplicat până în prezent, cel puţin la unele companii. Reprezentanţii acestora dau vina pe lipsa Normelor de aplicare pentru Ordonanţa 3/2018”, a explicat parlamentarul vâlcean.

Reprezentantul ALDE Vâlcea a mai spus că, în esenţă, ordonanţa în discuţie prevede acordarea unui procent de aproximativ 10% în plus, de la bugetul statului pentru societăţile / companiile care au astfel de salariaţi. Dumitru Lovin a dat şi un exemplu de structură în care angajaţii nu sunt protejaţi de OUG 3 împotriva scăpărilor OUG 79.

„La CFR INFRASTRUCTURA SA, de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, există 149 de salariaţi afectaţi de prevederile OUG 79, aşa că l-am rugat pe domnul ministru să-mi comunice ce se întâmplă cu Normele de aplicare pentru Ordonanţa 3/08.02.2018, de care se prevalează inclusiv această companie. Iar dacă există un Proiect pentru aceste Norme, să-l vedem”, a adăugat deputatul Dumitru Lovin, preşedintele ALDE Vâlcea.

